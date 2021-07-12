Силуанов предложил прекратить помогать бизнесу и людям

По его мнению, такая поддержка, если ее не прекратить, приведет к перегреву экономики с накоплением дисбалансов. Кроме того, экономическая политика одних стран по выходу из кризиса прямо влияет на другие.
Силуанов напомнил, что одни страны уже начали нормализацию или даже ужесточение денежно-кредитной политики, а другие продолжают меры экономического стимулирования. Из-за этого инфляционные ожидания растут, и чем дольше затянется процесс, тем больше опасность волатильности на мировых валютных, финансовых и сырьевых рынках.
Все это, указал Силуанов, в перспективе внесет отрицательный вклад в мировой экономический рост. Во время сессий G20 участники констатировали, что восстановление экономики проходит быстрее, чем ожидалось. Однако уже половина стран G20 имеют инфляцию выше своих целевых уровней. Такая картина наблюдается и в России.
На прошлой неделе в Минэкономразвития ухудшили прогноз по инфляции. Ранее он составлял 4,3 процента, но в нынешних условиях более вероятным ведомство считает пять процентов.
В июне инфляция ускорилась до 6,5 процента по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, что стало максимумом за пять лет.