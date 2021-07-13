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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Гидроэлектростанция в США начала работать на майнинг биткоинов

Из-за малой мощности оборудования гидроэлектростанции главе компании Albany Engineering Corp, взявшей станцию в аренду, Джиму Беша пришлось искать более доходные применения для вырабатываемой электроэнергии.

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Оказалось, что майнинг биткоинов приносит около девяти центов с каждого киловатт-часа, тогда как продажа электричества в национальную энергосеть — лишь три цента, сообщает TechSpot.

Глава компании приобрёл оборудование для майнинга и разместил его в здании ГЭС. Он считает, что это «лучший способ генерации биткоина», потому что гидроэнергия полностью возобновляема и экологически чиста. Добытые биткоины компания сразу продаёт, так как Джим Беша считает криптовалюты ненадёжным средством накопления из-за сильной нестабильности их курса.

Сейчас не вся вырабатываемая энергия идёт на генерацию биткоина. Джим Беша боится использовать майнинг как единственный источник дохода. К тому же в Нью-Йорке планируют принять закон, полностью запрещающий добычу криптовалют на территории штата.

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