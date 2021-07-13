Гидроэлектростанция в США начала работать на майнинг биткоинов

19:04 (мск), источник: Чемпионат.com
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Оказалось, что майнинг биткоинов приносит около девяти центов с каждого
Глава компании приобрёл оборудование для майнинга и разместил его в здании ГЭС. Он считает, что это «лучший способ генерации биткоина», потому что гидроэнергия полностью возобновляема и экологически чиста. Добытые биткоины компания сразу продаёт, так как Джим Беша считает криптовалюты ненадёжным средством накопления
Сейчас не вся вырабатываемая энергия идёт на генерацию биткоина. Джим Беша боится использовать майнинг как единственный источник дохода. К тому же в