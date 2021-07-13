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02:42 (мск), источник: ТАСС

Минэкономразвития прогнозирует рост среднемесячной зарплаты россиян на 9,1% в 2021 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2021 году почти на 5 тыс. рублей (+9,1%) по отношению к уровню прошлого года, она превысит 56 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обновленный в июне макроэкономический прогноз ведомства до 2024 года.

Источник: Reuters

По данным издания, с 2022 года темпы роста среднемесячной зарплаты оцениваются в 6,6%, в результате чего к 2024 году ее уровень приблизится к 68 тыс. рублей. Согласно апрельскому прогнозу МЭР, увеличение зарплаты в 2021 году ожидалось на 3 800 рублей (+7,4%), до 54 800 рублей.

Кроме того, в июньском прогнозе МЭР изменились оценки роста реальных зарплат в 2021—2024 годах до 3,2%, 2,4%, 2,5% и 2,5% соответственно, в то время как в апрельском прогнозе ожидался рост на 2%, 2,3%, 2,5% и 2,5% в период с 2021 по 2024 год.

Также повышен прогноз прожиточного минимума. Как уточняют «Ведомости», прожиточный минимум в 2021 году оставлен без изменений на уровне 11 653 рублей, при этом с 2022 года ожидается увеличение темпов прироста на 2,5% (до 11 950 руб.) в 2022 году, на 9,2% (до 13 059 руб.) в 2023 году и на 7,4% (до 14 031 руб.) в 2024 году.

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В Минтруде «Ведомостям» отметили, что методика расчета прожиточного минимума была пересмотрена, по новым правилам он устанавливается как 44,2% от среднедушевых медианных доходов населения. При увеличении прогнозной величины доходов растет и ожидаемая величина прожиточного минимума, пояснили в министерстве.

«Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь — февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий — ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения», — объяснили корректировку прогноза газете в Минэкономразвития, добавив, что прогнозный объем фонда зарплат работников организаций ожидается на более высоком уровне — плюс 640 млрд рублей в 2021 году и 800−950 млрд рублей в 2022—2024 годах.

В то же время прогнозы реальных располагаемых доходов населения остались без изменений в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением таких доходов населения, как доходы от собственности и предпринимательской деятельности, а также неформальной занятости по итогам первого квартала года.

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