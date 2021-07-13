«Новички в космосе испугались»: объемы торгов на криптобиржах упали на 40% в июне

Объемы торгов на крупнейших криптобиржах, включая Coinbase, Kraken, Binance и Bitstamp, упали более чем на 40% в июне, передает CNBC со ссылкой на отчет лондонской CryptoCompare, компании, которая поставляет данные крипторынка. Исследователи связали падение с регуляторным давлением на криптовалюту в Китае и снижением как цен на нее, так и их волатильности.
Эксперты крипторынка считают спад временным и связывают его с испугом новичков-инвесторов, которые пришли на рынок, когда цены на криптовалюту достигли своих рекордных отметок.
В июне цена биткоина достигла месячного минимума в $28 908 и закончила месяц снижением на 6% (самый низкий уровень с января). Объем торгов на максимуме достигал $138,2 млрд 22 июня, он снизился на 42,3% по сравнению с внутримесячным максимумом в мае, говорится в отчете. Объемы спотовых торгов упали на 42,7%, до $2,7 трлн, а объемы торгов деривативами — на 40,7%, до $3,2 трлн, по данным CryptoCompare, которые приводит Reuters.
В отчете говорится, что Китай в июне продолжил давление на майнеров биткоинов, а объемы торгов снизились в результате падения цен на криптовалюты и снижения волатильности. В мае биткоин упал на 35%, его потери были вызваны действиями Пекина в отношении криптовалютного сектора.
Объемы криптоторговли, как правило, резко растут в периоды экстремальных ценовых колебаний.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, которая столкнулась с пристальным вниманием регуляторов по всему миру, сохранила свои позиции крупнейшей платформы по объему спотовых торгов, отметила CryptoCompare. Но объемы торгов на Binance упали на 56% в июне, до $668 млрд.
Инвесторы и эксперты криптовалютной экосистемы по-прежнему видят долгосрочную положительную тенденцию для биткоина и других криптовалют, отмечает CNBC.
Китайские репрессии вызвали большой страх, который проявляется на рынках. Экосистема цифровых активов получила удар в лицо, так что в настоящее время она находится против веревок, а не сражается в середине ринга.
Тедди Валлиглавный инвестиционный директор Pervalle Global ч
«Обычно, когда у вас большие распродажи, участники очень боятся и забирают свои фишки», — объяснил происходящее на крипторынках главный инвестиционный директор Pervalle Global Тедди Валли. Он добавил, что не видит больших оттоков с бирж, ставки фондирования по-прежнему отрицательные, количество новых кошельков ниже.
В конце июня Китай приказал остановить все операции с криптовалютами, поскольку он готовится запустить свою собственную цифровую валюту, поддерживаемую государством.
Это закрыло операции по майнингу в различных провинциях Китая, где размещалось от 50% до 60% производственной мощности всей мировой сети биткоина.
Директор по стратегии цифровых активов VanEck Габор Гурбач отметил, что, майнеры в июне покидали Китай и не могли много работать с «добытым» биткоином. На криптовалюту также оказывали давление экологические факторы (ESG) и негативные оценки от Целевой группы по финансовым мероприятиям, межправительственного органа по борьбе с отмыванием денег. Эти две причины назвал CNBC управляющий партнер альтернативной инвестиционной компании ParaFi Capital Бен Форман.
«Как только эти истории начали проникать на рынок в мае, настроения упали до однозначных уровней по шкале от 1 до 150. В конечном итоге это привело к тому, что объем торгов биткоином упал почти вдвое с момента его пика, и он еще больше снизился (на 32%) по сравнению со средним июньским показателем», — сказал Ник Манчини, аналитик Crypto sentiment analytics platform Trade the Chain.
Гурбач отметил, что лето может быть временем более низкой активности на торгах даже в акциях, а инвесторы все еще переживают потери крипторынка в этом году. Он добавил, что в 2021 году цена биткоина поднялась до $60 000, а эфира — до $4000, что принесло много нового интереса и новых инвесторов к крипторынок. Когда криптовалюты достигли своих небывалых максимумов в этом году, «многие люди инвестировали вверх, а многие новые люди инвестировали сверху, и они потеряли деньги», сказал Гурбач.
Половина рынка ушла, мы не можем ожидать таких же объемов, когда на рынке в основном много людей, которые новички в космосе, которые испугались.
Габор Гурбачдиректор по стратегии цифровых активов VanEck
Руководитель исследований поставщика данных крипторынка Kaiko Клара Медали отметила, что несмотря на падение, объем торгов намного выше, чем в 2020 году. «Объемы упали в июне практически на каждой бирже, однако общие объемы по-прежнему значительно больше, чем год назад», — сказала Медали.