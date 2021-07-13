Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
15:58 (мск), источник: Секрет Фирмы

Немецкая авиакомпания решила отказаться от приветствия пассажиров словами «дамы и господа»

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами «дамы и господа» во время полётов. Вместо этого на немецком и английском языках будут использовать гендерно-нейтральную форму обращения.

Источник: Mr_Worker/СС0

На неё перейдут и остальные перевозчики, входящие в концерн Lufthansa Group, среди которых Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, подтвердили в пресс-службе компании. Формулировки прочих фраз, звучащих во время полёта, оставят на усмотрение бортпроводников.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Альтернативными формами обращения могут стать «привет», «доброе утро», «дорогие гости» или «добро пожаловать на борт», сообщила Lufthansa. «Для нас важно, чтобы мы учли всех в нашем обращении», — сказал представитель компании газете Bild.

Конкретный вариант формулировки приветствия выберет экипаж воздушного судна. Новые фразы будут использовать не только при коммуникации с пассажирами, но и при общении внутри компании.

Переход на гендерно-нейтральный язык займёт некоторое время, добавили в Lufthansa. По мнению перевозчика, он должен отражать равные возможности сотрудников и минимизировать дискриминацию.

В июле Европейский суд по правам человека удовлетворил иски четырёх россиянок, требовавших признать незаконным их увольнение из МВД. В 2009—2010 годах женщины-полицейские просили отпустить их в декретный отпуск, однако им отказали, лишив работы в органах. ЕСПЧ признал эти случаи гендерной дискриминацией и присудил бывшим силовикам суммарно €28 500.

Во время загрузки произошла ошибка.
Россияне столкнулись с «ковидной дискриминацией» при приёме на работу
Кремль допустил введение «безальтернативых» мер из-за вакцинации
Зеленский оценил статью Путина о единстве русских и украинцев
Полиция закрыла дело на Моргенштерна о пропаганде наркотиков
ЕСПЧ обязал Россию узаконить однополые союзы
Синоптики пообещали россиянам жаркую погоду до конца лета
Лондон ушел под воду из-за сильных дождей (видео)
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Избили звонившего Путину россиянина
"В легкой форме": стала известна причина смерти Меньшова
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
30 летних платьев на все случаи жизни (фото) Мы выбрали интересные модели, которые не бьют по бюджету
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь