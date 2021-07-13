Немецкая авиакомпания решила отказаться от приветствия пассажиров словами «дамы и господа»

На неё перейдут и остальные перевозчики, входящие в концерн Lufthansa Group, среди которых Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, подтвердили в пресс-службе компании. Формулировки прочих фраз, звучащих во время полёта, оставят на усмотрение бортпроводников.
Альтернативными формами обращения могут стать «привет», «доброе утро», «дорогие гости» или «добро пожаловать на борт», сообщила Lufthansa. «Для нас важно, чтобы мы учли всех в нашем обращении», — сказал представитель компании газете Bild.
Конкретный вариант формулировки приветствия выберет экипаж воздушного судна. Новые фразы будут использовать не только при коммуникации с пассажирами, но и при общении внутри компании.
Переход на гендерно-нейтральный язык займёт некоторое время, добавили в Lufthansa. По мнению перевозчика, он должен отражать равные возможности сотрудников и минимизировать дискриминацию.
В июле Европейский суд по правам человека удовлетворил иски четырёх россиянок, требовавших признать незаконным их увольнение из МВД. В 2009—2010 годах женщины-полицейские просили отпустить их в декретный отпуск, однако им отказали, лишив работы в органах. ЕСПЧ признал эти случаи гендерной дискриминацией и присудил бывшим силовикам суммарно €28 500.