17:07 (мск), источник: РБК
«Рынок устал». Почему Dogecoin больше не реагирует на твиты Илона Маска
Последнее упоминание альткоина на странице бизнесмена в Twitter не спровоцировало роста котировок. Почему так случилось?
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13 июля генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск вновь упомянул в Twitter криптовалюту Dogecoin. Бизнесмен пошутил, что автомобили Tesla, возможно, будут отображать логотип Dogecoin, если будут проезжать мимо собак породы
Котировки альткоина практически не отреагировали на его упоминание Маском. Курс Dogecoin вырос на 2% и сразу же вернулся к прежним значениям.
Последний раз Маск упоминал Dogecoin, когда называл преимущества альткоина перед биткоином и Ethereum. Тогда стоимость цифровой монеты в течение двух часов выросла на 14%.
Вероятно, инвесторы стали более аккуратно относиться к словам миллиардера, пояснил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его словам, твиты Маска и их влияние на курсы валют сильно отразились на устойчивости индустрии. Мазур подчеркнул, что наибольший эффект от предыдущих твитов получали спекулянты, которые «разгоняли» рынок.
Обычные участники криптоиндустрии обращают меньше внимания на Илона Маска, так как он — лишь один из многих инвесторов, и его голос для цифровых активов так или иначе не имеет решающего значения.
Если поначалу рынок действительно реагировал на твиты Илона Маска ростом или падением, то позже всем стало очевидно: глава компании Tesla либо спекулирует и преследует свои цели, либо просто пытается привлечь к себе внимание, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, рынок действительно устал от этого, поэтому последние публикации Маска не вызывают никакой реакции.
Теперь стоит ждать от Маска «тяжелой артиллерии» — он или выскажется
«В любом случае, один и тот же инструмент перестает работать, если его использовать неоднократно. Период большого интереса к его твитам о цифровых активах прошел, рынок не реагирует», — добавил Деев.
Алексей Корнеев