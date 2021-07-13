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17:07 (мск), источник: РБК

«Рынок устал». Почему Dogecoin больше не реагирует на твиты Илона Маска

Последнее упоминание альткоина на странице бизнесмена в Twitter не спровоцировало роста котировок. Почему так случилось?

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Источник: AP 2021

13 июля генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск вновь упомянул в Twitter криптовалюту Dogecoin. Бизнесмен пошутил, что автомобили Tesla, возможно, будут отображать логотип Dogecoin, если будут проезжать мимо собак породы сиба-ину.

Котировки альткоина практически не отреагировали на его упоминание Маском. Курс Dogecoin вырос на 2% и сразу же вернулся к прежним значениям.

Ранее бизнесмен неоднократно упоминал альткоин в своих твитах и это приводило к резкому росту его курса.

Последний раз Маск упоминал Dogecoin, когда называл преимущества альткоина перед биткоином и Ethereum. Тогда стоимость цифровой монеты в течение двух часов выросла на 14%.

Биткоин от TradingView

Из-за частых упоминаний Dogecoin Маском в начале мае альткоин достигал исторического максимума в $0,73 (рост с начала года на 18 150%). На 13 июля стоимость цифровой монеты составляет $0,20.

Цена Dogecoin снизилась на 72% в результате обвала крипторынка, который произошел в середине мая.

Индустрия приобрела устойчивость

Вероятно, инвесторы стали более аккуратно относиться к словам миллиардера, пояснил руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его словам, твиты Маска и их влияние на курсы валют сильно отразились на устойчивости индустрии. Мазур подчеркнул, что наибольший эффект от предыдущих твитов получали спекулянты, которые «разгоняли» рынок.

Обычные участники криптоиндустрии обращают меньше внимания на Илона Маска, так как он — лишь один из многих инвесторов, и его голос для цифровых активов так или иначе не имеет решающего значения.
Юрий Мазур
руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker
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Тяжелая артиллерия

Если поначалу рынок действительно реагировал на твиты Илона Маска ростом или падением, то позже всем стало очевидно: глава компании Tesla либо спекулирует и преследует свои цели, либо просто пытается привлечь к себе внимание, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, рынок действительно устал от этого, поэтому последние публикации Маска не вызывают никакой реакции.

Теперь стоит ждать от Маска «тяжелой артиллерии» — он или выскажется как-то ярко, или затихнет надолго, чтобы потом дать рынку сильный повод для роста или падения, спрогнозировал аналитик.

«В любом случае, один и тот же инструмент перестает работать, если его использовать неоднократно. Период большого интереса к его твитам о цифровых активах прошел, рынок не реагирует», — добавил Деев.

Алексей Корнеев

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