«Намечается битва». Эксперты предупредили о ценовой войне на рынке нефти

В отчёте МЭА говорится, что после двух месяцев спада спрос на нефть в июне увеличился на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с), до 96,8 млн б/с.
По прогнозам аналитиков, до конца года спрос будет стабильным, так как всё больше людей получают вакцину от коронавируса, а власти в разных странах смягчают ограничения.
Положение осложняет неопределённость по сделке ОПЕК+ о дальнейшем увеличении нефтедобычи. Как отметили в МЭА, если страны — участницы соглашения не придут к компромиссу, квоты на добычу останутся на уровне июля и ситуация на нефтяных рынках ужесточится. Аналитики предположили, что в июле — сентябре произойдёт «самое большое исчерпание запасов нефти как минимум за десятилетие».
«На нефтерынке намечается битва за долю. Даже если она произойдёт нескоро, как и высокие цены на топливо, она способна разогнать инфляцию и замедлить наметившееся восстановление экономики», — говорится в отчёте экспертов.
Ранее страны ОПЕК и не входящие в организацию государства (ОПЕК+) не смогли договориться о новых уровнях добычи нефти. Ожидалось, что объединение объявит о своём решении 5 июля, но по итогам консультаций стороны не вышли на компромисс, в результате чего официальную встречу представителей ОПЕК+ отменили.
Новое соглашение блокируют Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Страна требует, чтобы ей разрешили нарастить собственную добычу, но Россию и Саудовскую Аравию такой вариант не устраивает.
По прогнозам Bloomberg, дефицит нефти без роста поставок на физическом рынке в августе может стать более жёстким. Это спровоцирует очередное подорожание сырья и нефтепродуктов.