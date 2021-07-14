В Минэке выступили против продажи единственного жилья банками

Как сообщалось ранее, в начале лета в Екатеринбурге впервые в России продали единственное жилье гражданина за долги в сумме более 20 млн рублей. Это не предусматривает действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), но в апреле 2021-го Конституционный суд внес коррективы в правоприменение.
Теперь суд может указать на возможность продажи единственной квартиры, если ее площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе (то есть которое будет считаться роскошным).
Минэк предлагает продавать единственное жилье только в случае, если человек задолжал физлицу. Закрепленные в Конституции интересы гражданина-должника могут быть затронуты только при условии защиты прав равного субъекта, сказано в документе.
Кроме того, следует защитить от реализации единственное жилье, если оно принадлежит должнику более трех лет, сказано в письме Ильи Торосова.
Также ведомство предложило установить федеральный норматив площади жилья на одного человека — наибольший из действующих сейчас в регионах, умноженный на три. Объект, площадь которого превысит такой метраж, может быть признан роскошным, считают в министерстве.