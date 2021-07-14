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03:09 (мск), источник: Известия

В Минэке выступили против продажи единственного жилья банками

В Минэкономразвития раскритиковали законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение». Соответствующий отзыв замглавы ведомства Илья Торосов направил в Минюст (есть у «Известий»). Проект нарушает баланс интересов должника и кредиторов, увеличивает социальную незащищенность попавших в трудную жизненную ситуацию граждан, сказано в документе.

Источник: Известия

Как сообщалось ранее, в начале лета в Екатеринбурге впервые в России продали единственное жилье гражданина за долги в сумме более 20 млн рублей. Это не предусматривает действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), но в апреле 2021-го Конституционный суд внес коррективы в правоприменение.

Теперь суд может указать на возможность продажи единственной квартиры, если ее площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе (то есть которое будет считаться роскошным).

Минэк предлагает продавать единственное жилье только в случае, если человек задолжал физлицу. Закрепленные в Конституции интересы гражданина-должника могут быть затронуты только при условии защиты прав равного субъекта, сказано в документе.

Кроме того, следует защитить от реализации единственное жилье, если оно принадлежит должнику более трех лет, сказано в письме Ильи Торосова.

Также ведомство предложило установить федеральный норматив площади жилья на одного человека — наибольший из действующих сейчас в регионах, умноженный на три. Объект, площадь которого превысит такой метраж, может быть признан роскошным, считают в министерстве.

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