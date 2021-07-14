Банки смягчают условия по выдаче кредитов

Эти послабления позволили повысить объем выдачи ипотеки на 94% в июне этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го до 3,3 млрд рублей, считают в компании. В Абсолют Банке также повысили максимальный возраст для созаемщика с 65 до 70 лет.
Упростили выдачу кредитов и в других крупнейших банках: например, в ВТБ минимальный возраст для оформления займа наличными снизили с 21 до 18 лет, в ПСБ для потребительских ссуд планку опустили с 23 до 21, а в Сбере смягчили условия по числу полученных на последнем месте работы зарплат.
При этом в ЦБ отметили увеличение долговой нагрузки россиян, так как объемы кредитования росли быстрее доходов населения. Показатель увеличился с 11,6% до 11,9% за три месяца к апрелю 2021-го, рассказали в пресс-службе Банка России.
Смягчение условий означает готовность ряда банков пойти на риск, однако снижение минимального возраста заемщика до 18 лет может нести опасность для клиента, так как долгосрочный кредит способен ухудшить финансовое положение такого заемщика в будущем, уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.