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06:18 (мск), источник: Известия

Банки смягчают условия по выдаче кредитов

В крымском РНКБ и Абсолют Банке снизили ограничения для заемщиков по ипотеке. Так, в первом жилищный кредит позволили оформлять молодым людям с 18 до 21 и в качестве созаемщиков пенсионерам с 70 до 75. Кроме того, в финансовой организации убрали ограничение на количество таких займов на человека, отменили требование по общему стажу работы и снизили обязательный период пребывания на последнем месте трудоустройства с шести до трех месяцев.

Источник: Известия

Эти послабления позволили повысить объем выдачи ипотеки на 94% в июне этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го до 3,3 млрд рублей, считают в компании. В Абсолют Банке также повысили максимальный возраст для созаемщика с 65 до 70 лет.

Упростили выдачу кредитов и в других крупнейших банках: например, в ВТБ минимальный возраст для оформления займа наличными снизили с 21 до 18 лет, в ПСБ для потребительских ссуд планку опустили с 23 до 21, а в Сбере смягчили условия по числу полученных на последнем месте работы зарплат.

При этом в ЦБ отметили увеличение долговой нагрузки россиян, так как объемы кредитования росли быстрее доходов населения. Показатель увеличился с 11,6% до 11,9% за три месяца к апрелю 2021-го, рассказали в пресс-службе Банка России.

Смягчение условий означает готовность ряда банков пойти на риск, однако снижение минимального возраста заемщика до 18 лет может нести опасность для клиента, так как долгосрочный кредит способен ухудшить финансовое положение такого заемщика в будущем, уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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