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10:20 (мск), источник: Life.ru

Высокая кухня: РЖД запустили в вагонах-бистро новую концепцию питания

Греческая мусака, бифштекс, паста с морепродуктами — это лишь несколько блюд из обширного меню в вагонах-бистро. РЖД начали тестировать принципиально новую концепцию питания.

Источник: Life.ru

Чем вагон-ресторан отличается от вагона-бистро

РЖД тестирует пилотный проект. В поездах по нескольким направлениям появились вагоны-бистро. Туда поставляют блюда, которые готовятся в цеху, а не на месте, как в вагоне-ресторане. У такого нововведения много плюсов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас по старой концепции блюда готовят на кухне в вагоне-ресторане из сырых продуктов и полуфабрикатов прямо во время движения. Соответственно, этот процесс занимает больше времени. Ассортимент и качество блюд зависит от компании — оператора питания. Всего таких операторов — 12, они арендуют 400 вагонов-ресторанов. С переходом на новую концепцию питания меняется только технология приготовления и хранения блюд.

Источник: Life.ru

В вагон-бистро загружаются стерильные контейнеры с едой, приготовленной опытными поварами в стационарных условиях с применением новейших технологий термообработки и контроля качества. Готовое блюдо разогревается и сервируется для подачи пассажиру. Будут действовать единые стандарты и цены на питание во всех поездах.

Какие блюда можно попробовать в вагоне-бистро

Это не фастфуд! Меню едино для всех поездов и включает в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, вегетарианские и детские блюда, а также напитки и десерты.

Пассажиры могут заполнить чек-лист обратной связи. Таким образом РЖД имеет возможность учесть мнение каждого об услугах вагонов-бистро, включая ассортимент и качество блюд, работу персонала, соответствие цены и качества и многое другое.

Источник: Life.ru
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— Если вам будет по пути с нашими вагонами-бистро, пожалуйста, оставьте своё мнение и предложения. Для нас это важно — мы стремимся стать лучше и соответствовать вашим ожиданиям, — рассказали в РЖД.

В цехе на производстве самостоятельно изготавливают булочки, пирожки, сырники, блины, готовят блюда российской, итальянской и даже греческой кухни. В меню поезда можно встретить не только пасту, но и мусаку. Есть огромный выбор блюд для детского меню.

Пищу помещают в специальную упаковку. На каждый контейнер наклеивают этикетку с датой изготовления и сроком хранения. Вся продукция проходит сертификацию.

Источник: Life.ru

На производстве тщательно проверяют качество продукции. Например, если на яйцах есть какие-то трещины, то они уже не будут использоваться для приготовления пищи. Контроль за качеством продуктов проходит в специальной лаборатории.

Когда блюда готовы, их помещают в рефрижератор — машину с охлаждением. Всё делается для того, чтобы пища как можно меньше времени проводила в тепле.

Пассажир сможет поесть в зале вагона-бистро с подачей сервированных блюд, а также на своём месте в вагоне поезда. При этом детские организованные группы кормят только в вагоне-бистро согласно регламентам.

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