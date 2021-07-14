Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
77 народных традиций Ивана Купала
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
14:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай нанес новый удар по биткоину

Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. На реализацию плана отведено три года. Это стало новым ударом Китая по биткоину и криптомайнерам, считает Bloomberg.

BTC 32341.79 -180.20 ETH 1941.69 +3.95 LTC 127.85 -2.63
Источник: Reuters

Решение властей привело к снижению стоимости биткоина на 4,5 процента до 31,6 тысячи долларов. На момент написания заметки курс биткоина немного подрос и достиг отметки в 31,9 тысячи долларов.

Биткоин от TradingView

В последнее время власти Китая приняли ряд запретительных мер в отношении биткоина. Так, в середине июня одна из крупнейших провинций Сычуань запретила добычу криптовалют.

В конце июня Народный банк КНР запретил местным компаниям и платежным системам участвовать в сделках с криптовалютой. После этого сообщения курс биткоина впервые с января упал ниже 30 тысяч долларов, а многие майнеры переехали в США, Россию и Казахстан.

Опасения китайских властей связаны, среди прочего, с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу из-за высокого потребления электроэнергии при майнинге. Эксперты подсчитали, что при производстве криптовалюты во всем мире выбрасывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, что соответствует уровню выбросов в целой стране, например, в Новой Зеландии.

 Названы сроки начала вакцинации подростков от коронавируса
Мошенники придумали новый способ обмана туристов
Кремль: Путин «не расписывается» за выбор украинцев
«Русские хакеры» загадочно исчезли после жалобы Байдена Путину
В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
Видео «грозовой» ракеты стало вирусным в соцсетях
10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории (фото)
Исследование Спорта Mail.ru: как Россия выступит на Олимпиаде
Hi-Tech
Россияне массово начали худеть за деньги. Что происходит Новый сервис для желающих скинуть вес
Кино
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой Ему было 76 лет
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
Дмитрий Шепелев растрогал соцсети, показав фото детей Шоумен наслаждается отцовством
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь