14:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Китай нанес новый удар по биткоину
Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории
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Решение властей привело к снижению стоимости биткоина на 4,5 процента до 31,6 тысячи долларов. На момент написания заметки курс биткоина немного подрос и достиг отметки в 31,9 тысячи долларов.
В последнее время власти Китая приняли ряд запретительных мер в отношении биткоина. Так, в середине июня одна из крупнейших провинций Сычуань запретила добычу криптовалют.
В конце июня Народный банк КНР запретил местным компаниям и платежным системам участвовать в сделках с криптовалютой. После этого сообщения курс биткоина впервые с января упал ниже 30 тысяч долларов, а многие майнеры переехали в США, Россию и Казахстан.
Опасения китайских властей связаны, среди прочего, с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу