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15:58 (мск), источник: РБК

Памфилова пообещала защитить бюллетень, как убившую Кощея иглу

По ее словам, преодолеть степень защиты будет очень сложно. Также глава ЦИК пообещала сюрприз тем, кто попытается проголосовать дважды.

Источник: РИА "Новости"

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии рассказала о том, как будут защищены избирательные бюллетени во время выборов в Государственную думу 17—19 сентября. Для описания примененной технологии она вспомнила сказку о Кощее Бессмертном.

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«У нас для сохранности бюллетеней сделано несколько степеней защиты и контроля многослойных. Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея Бессмертного, — добраться очень сложно», — цитирует Памфилову агентство «РИА Новости».

Продолжая рассказ о грядущем голосовании, Памфилова также сообщила, что ЦИК «подготовил сюрпризы» для тех, кто «решил проверить систему на прочность и попытается проголосовать дважды». «Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности доска позора им обеспечена», — пообещала она.

Как была защищена убившая Кощея Бессмертного игла

  • игла хранилась в яйце
  • яйцо в утке
  • утка в зайце
  • заяц в сундуке
  • сундук на высоком дубе

Выборы в Государственную думу восьмого созыва запланированы на осень. В связи с пандемией COVID-19 выборы будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

На этой неделе Памфилова опровергла информацию о том, что власти обсуждают перенос выборов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится», — заявила она.

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