15:58 (мск), источник: РБК
Памфилова пообещала защитить бюллетень, как убившую Кощея иглу
По ее словам, преодолеть степень защиты будет очень сложно. Также глава ЦИК пообещала сюрприз тем, кто попытается проголосовать дважды.
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Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии рассказала о том, как будут защищены избирательные бюллетени во время выборов в Государственную думу
«У нас для сохранности бюллетеней сделано несколько степеней защиты и контроля многослойных. Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея Бессмертного, — добраться очень сложно», — цитирует Памфилову агентство «РИА Новости».
Продолжая рассказ о грядущем голосовании, Памфилова также сообщила, что ЦИК «подготовил сюрпризы» для тех, кто «решил проверить систему на прочность и попытается проголосовать дважды». «Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности доска позора им обеспечена», — пообещала она.
Как была защищена убившая Кощея Бессмертного игла
Выборы в Государственную думу восьмого созыва запланированы на осень. В связи с пандемией COVID-19 выборы будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.
На этой неделе Памфилова опровергла информацию о том, что власти обсуждают перенос выборов
«Если