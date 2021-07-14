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16:02 (мск), источник: Известия

Минтруд разъяснил порядок получения выплат на детей школьного возраста

Выплату на детей 6−18 лет к 1 сентября 2021 года можно будет получить только безналичным способом. Об этом 14 июля рассказали в Минтруде РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР», — ответили в министерстве на вопрос о способе получения выплаты.

В ведомстве отметили, что выплаты положены детям, которым шесть лет исполняется до 1 сентября 2021 года и тем, кому 18 лет исполняется не раньше даты выхода указа. То есть, выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

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При этом пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе.

«Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу — семья получит деньги, если, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка», — разъяснили в Минтруде РФ.

Ранее в среду глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что перечисление средств в рамках единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа.

Он уточнил, что родители могут направлять свои заявления с 15 июля через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

3 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Путин уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

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