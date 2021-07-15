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16:10 (мск), источник: РБК

Сигнал к продаже? Что значат для рынка переводы «спящих» биткоинов

Иногда в движение приходит криптовалюта, которая долгое время хранилась на одном кошельке и считалась потерянной. Как такие транзакции влияют на крипторынок и кто за ними стоит.

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Источник: Reuters

13 июля в движение пришли биткоины, которые находились на одном адресе более 9 лет. Были зафиксированы две транзакции по переводу 740 биткоинов, хранившихся на одном кошельке с мая 2012 года. Девять лет назад стоимость этих монет составляла $3,7 тыс. (по $5 за BTC), а на момент транзакции — $26,1 млн.

За 9 лет стоимость цифровых монет выросла в 7 тыс. раз.

13 июля котировки главной криптовалюты снизились на 2,5%. Цена цифровой монеты опускалась до отметки $32,4 тыс. 14 июля биткоин продолжил падение на фоне сообщений из Китая, где еще одна провинция ввела запрет на майнинг криптовалют.

График BTCUSD от TradingView

Последний раз подобное происходило в феврале текущего года. Тогда крупный держатель биткоина перевел на другие адреса 100 монет, которые без движения находились в его кошельке с июня 2010 года. Их общая стоимость составляла около $8, а на момент транзакции достигла $5 млн — за 11 лет цена выросла в 622,5 тыс. раз. После транзакции в течение суток биткоин подешевел почти на 6%.

Аналогичную реакцию можно было проследить в начале октября прошлого года, когда в движение пришли биткоины, неактивные с 2010 года. Всего пользователь отправил 50 монет ($522 тыс. по курсу на момент транзакции). После этого за сутки главная криптовалюта подешевела на 1,5%.

Перемещение неактивных биткоинов не обязательно указывает на их продажу. Транзакция лишь указывает на тот факт, что цифровые монеты были переведены с одного адреса на другой.
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Неактивные монеты

Около 20% (3,7 млн монет — $120 млрд с учетом актуального курса на 14 июля) от уже добытых биткоинов (18,5 млн монет) являются неактивными. Это означает, что эти монеты несколько лет не использовались для транзакций. Однако невозможно точно сказать, утерян ли к этим биткоинам доступ, либо ими владеют ранние инвесторы.

Аналогичные данные в 2019 году представила аналитическая платформа Coin Metrics. Согласно исследованию аналитиков, около 21,6% всех добытых на тот момент биткоинов находились без движения более 5 лет. В Coin Metrics считают, что это указывает на становление первой криптовалюты как средства накопления, а не спекулятивного актива.

Опасения инвесторов

Когда годами неактивные биткоины начинают приходить в движение — это оказывает давление на котировки, говорит ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, сообщество считает, что ранние инвесторы в криптовалюту могут расценивать текущие цены как максимальные на длительном отрезке и предполагать значительное снижение стоимости.

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При этом определить истинную природу действий с монетами на старых кошельках не представляется возможным: транзакция может быть как следствием удачно восстановленного доступа к кошельку, так и покупкой каких-то других активов за биткоины, добавил Першиков.

Ранние монеты периодически «просыпаются», но не часто, поэтому такие события вызывают особый интерес, говорит старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. Он утверждает, что реакцию рынка на это можно объяснить эффектом психологической манипуляции FUD (использование новостей, порождающих «страх, неуверенность и сомнение»).

«Как и в предыдущие разы, эффект проявил себя после того, как twitter-бот “Whale Alert” сообщил о переводе монет. Такие новости порождают кратковременную панику и недопонимание, но вскоре после этого все нормализуется, и инвесторы успокаиваются», — отметил Зуборев.

Перевод монет на старых кошельках не может расцениваться как сигнал, который указывает на избавление ранних инвесторов от криптовалюты в преддверии снижения котировок, уверен Першиков.

По его мнению, сейчас никто не может утверждать наверняка, что произойдет с курсом биткоина на горизонте 10−15 лет.

«Перемещение неактивных монет вызывает скорее локальную реакцию, нежели глобальную», — отметил ведущий аналитик 8848 Invest.

Транзакция по переводу неактивных долгое время биткоинов может быть свидетельством внебиржевой сделки, что вполне вероятно на фоне растущего интереса со стороны крупных инвесторов, считает старший аналитик BestChange.ru. По его словам, это не всегда значит, что первоначальный инвестор разочаровался в дальнейшей судьбе биткоина, скорее всего, он мог посчитать доходность в тысячи раз достаточной для того, чтобы зафиксировать прибыль.

Биткоин от TradingView

Алексей Корнеев

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