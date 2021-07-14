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20:04 (мск), источник: Forbes

ЕЦБ одобрил пилотный проект по разработке цифрового евро

Европейский центральный банк запустил пилотный проект создания цифрового евро. Цель возможного внедрения виртуальной валюты состоит в том, чтобы в цифровой век у людей остался доступ к «самой безопасной форме денег», заявила глава регулятора.

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Источник: Depositphotos

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил запустить пилотный проект создания цифрового евро. Об этом сообщается на сайте ЕЦБ. Это не предрешает никакого будущего решения о возможном выпуске цифрового евро, которое будет принято позже, отмечается в релизе.

«Наша работа направлена на то, чтобы в цифровой век граждане и компании могли по-прежнему иметь доступ к самой безопасной форме денег — деньгам центрального банка», — отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

График EURRUB от TradingView

В течение 24 месяцев будет проводиться исследование цифрового евро, говорится в сообщении. В этот период разработчики планируют сосредоточиться на вопросе функционального дизайна, основанного на потребностях пользователей. Цифровой евро должен удовлетворять все потребности европейцев, при этом способствуя предотвращению незаконной деятельности и не оказывая нежелательного влияния на финансовую стабильность и кредитно-денежную политику, говорится в сообщении.

Цифровой евро создается, чтобы дополнить обычные деньги, а не заменить их, подчеркивает ЕЦБ.

С исследованием цифрового евро помогут эксперименты, которые ЕЦБ и банки стран еврозоны проводили в последние девять месяцев, говорится в сообщении. Эти эксперименты позволили предположить, что создание архитектуры, сочетающей централизованные и децентрализованные элементы, возможно. Они также показали, что инфраструктура цифрового евро будет безопасной для экологии, отмечает ЕЦБ.

Он подчеркивает, что энергия, затрачиваемая валютой, ничтожна по сравнению с той, которая требуется биткоину.

Цифровой евро позволит пользователям расплачиваться без использования монет и банкнот. Обсуждение этого проекта началось на фоне того, что запустить свою валюту планировала Facebook, отмечает CNBC. Переговоры на эту тему стали вестись активнее в период пандемии, когда большее число людей стали покупать товары онлайн, указывает издание.

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