ЕЦБ одобрил пилотный проект по разработке цифрового евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил запустить пилотный проект создания цифрового евро. Об этом сообщается на сайте ЕЦБ. Это не предрешает никакого будущего решения о возможном выпуске цифрового евро, которое будет принято позже, отмечается в релизе.
«Наша работа направлена на то, чтобы в цифровой век граждане и компании могли по-прежнему иметь доступ к самой безопасной форме денег — деньгам центрального банка», — отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард.
В течение 24 месяцев будет проводиться исследование цифрового евро, говорится в сообщении. В этот период разработчики планируют сосредоточиться на вопросе функционального дизайна, основанного на потребностях пользователей. Цифровой евро должен удовлетворять все потребности европейцев, при этом способствуя предотвращению незаконной деятельности и не оказывая нежелательного влияния на финансовую стабильность и кредитно-денежную политику, говорится в сообщении.
Цифровой евро создается, чтобы дополнить обычные деньги, а не заменить их, подчеркивает ЕЦБ.
С исследованием цифрового евро помогут эксперименты, которые ЕЦБ и банки стран еврозоны проводили в последние девять месяцев, говорится в сообщении. Эти эксперименты позволили предположить, что создание архитектуры, сочетающей централизованные и децентрализованные элементы, возможно. Они также показали, что инфраструктура цифрового евро будет безопасной для экологии, отмечает ЕЦБ.
Он подчеркивает, что энергия, затрачиваемая валютой, ничтожна по сравнению с той, которая требуется биткоину.
Цифровой евро позволит пользователям расплачиваться без использования монет и банкнот. Обсуждение этого проекта началось на фоне того, что запустить свою валюту планировала Facebook, отмечает CNBC. Переговоры на эту тему стали вестись активнее в период пандемии, когда большее число людей стали покупать товары онлайн, указывает издание.