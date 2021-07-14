В ООН сообщили о сотнях тысяч россиян на грани голода

Порядка 400 000 россиян отнесли в ООН к группе «экстремальной уязвимости». Это люди, которые не могут позволить себе необходимого количества еды и пропускают приёмы пищи.
Ещё 8,7 млн россиян включили в группу «умеренной уязвимости». Они едят регулярно, но сокращают потребление и заменяют нормальные продукты низкокачественными.
ЮНИСЕФ сообщил, что непосредственно голодающих в России нет. Впрочем, в организации указали, что она опирается на официальную российскую статистику.
В мире в целом уровень голода в прошлом году достиг 15-летнего максимума — недоедали 811 млн человек по всей планете. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, которая привела к снижению доходов и ограничению доступа к продовольствию из-за сбоя в цепочках поставок. К этому добавился максимальный за последние 10 лет рост цен на продукты питания. Больше всего недоедающих оказалось в Южной Азии (305 млн) и в Африке южнее Сахары (264 млн).
В июне 2020 года Россия представила в ООН отчёт, в котором говорилось, что в РФ практически нет людей, которых по методике Всемирного банка можно отнести к категории «абсолютно бедных». Речь идёт тех, кто живёт менее чем на $1,9 в день. С 2017 года организация добавила ещё две линии бедности на уровне $3,2 и $5,5 в день. Российские власти отметили, что ещё в 2017-м доля россиян, живших менее чем на $3,2 в день, была ниже 0,1%. Меньше $5,5 в день тратили 1% жителей, а менее $10 — 6,2% граждан страны.