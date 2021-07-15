Экс-министр финансов США поверил в биткоин. Раньше он считал его угрозой национальной безопасности

«Если люди хотят купить биткоины в виде замены, то это ничем не отличается от покупки золота или какого-либо другого актива, это нормально. Я лично не хочу, чтобы они были в моём портфеле, но если люди хотят, то это нормально», — заявил Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC.
В марте 2020 года, на встрече с представителями криптоиндустрии Мнучин заявил, что криптовалюты могут нести угрозу национальной безопасности США. Тогда в американском Минфине выражали опасения по поводу использования цифровых активов для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных целей.
В 2019 году Мнучин утверждал, что через пять-шесть лет ажиотаж вокруг криптовалют перестанет быть актуальным.
Ранее «Секрет» писал, что аналитики банка JPMorgan считают возможным крушение экономики Сальвадора из-за признания биткоина официальной валютой.