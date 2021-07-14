Минэкономики оценило убытки России из-за климатических реформ ЕС в $7,6 млрд

«Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд», — говорится в заявлении Минэкономики России.
Глава ведомства Максим Решетников заявил об отсутствии уверенности в полном соблюдении соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) в случае реализации этой программы.
«Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, Рамочной конвенции об изменении климата ООН и другим международным соглашениям. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии», — добавил господин Решетников.
По его мнению, взаимосвязь между предлагаемым ЕС механизмом и борьбой с изменениями климата неочевидна с учетом того, что Парижское соглашение гарантирует странам право на самостоятельное определение наиболее эффективных для них методов борьбы с изменениями климата.
Решетников убежден, что проблему можно решить только благодаря скоординированным действиям всех стран с учетом того, что в Рамочной конвенции ООН об изменении климата утверждается, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли. В ведомстве считают, что новый проект ЕК — это борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие страны.