В России предложили ввести экспорт малотоннажного СПГ по лицензиям

В Минэке объяснили, что сейчас небольшие НПЗ могут экспортировать СПГ через «Газпром», который вправе отказывать компаниям. Возможность экспортировать самостоятельно даст мотивацию развивать больше СПГ-заводов в России и увеличит объем производства дешевого газового топлива на внутреннем рынке, считают в министерстве.
В кабмине «Известиям» подтвердили, что вопрос находится в проработке. По мнению специалистов Минэка, выдавать лицензии на экспорт должно Минэнерго.
В России под малотоннажными СПГ подразумеваются производства мощностью не более 10 т в час (порядка 80 тыс. т в год), отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Такой норматив прописан в ГОСТе Р 55892−2013. Но окончательное определение малотоннажных СПГ будет разработано Минэнерго до 1 октября 2021 года, подчеркнули в ведомстве.
При разрешении экспорта для производителей может быть установлено и обязательство по приоритетным поставкам СПГ на внутренний рынок в объеме не менее 75% от произведенной продукции.
По мнению специалистов Минэка, такие ограничения будут способствовать развитию внутреннего рынка малотоннажного СПГ в части расширения его использования в качестве моторного топлива, а также в целях газификации, заключили в ведомстве.