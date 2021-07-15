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06:14 (мск), источник: Известия

В России предложили ввести экспорт малотоннажного СПГ по лицензиям

Минэкономразвития предложило разрешить экспорт из России малотоннажного сжиженного газа (СПГ) посредством выдачи специальных лицензий. Речь о газе, произведенном на небольших заводах. Такое предложение Минэкономразвития направило в правительство, рассказали «Известиям» в ведомстве. Лицензии будут определять сроки разрешения и предельные объемы экспорта произведенного СПГ.

Источник: РИА "Новости"

В Минэке объяснили, что сейчас небольшие НПЗ могут экспортировать СПГ через «Газпром», который вправе отказывать компаниям. Возможность экспортировать самостоятельно даст мотивацию развивать больше СПГ-заводов в России и увеличит объем производства дешевого газового топлива на внутреннем рынке, считают в министерстве.

В кабмине «Известиям» подтвердили, что вопрос находится в проработке. По мнению специалистов Минэка, выдавать лицензии на экспорт должно Минэнерго.
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В России под малотоннажными СПГ подразумеваются производства мощностью не более 10 т в час (порядка 80 тыс. т в год), отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Такой норматив прописан в ГОСТе Р 55892−2013. Но окончательное определение малотоннажных СПГ будет разработано Минэнерго до 1 октября 2021 года, подчеркнули в ведомстве.

При разрешении экспорта для производителей может быть установлено и обязательство по приоритетным поставкам СПГ на внутренний рынок в объеме не менее 75% от произведенной продукции.

По мнению специалистов Минэка, такие ограничения будут способствовать развитию внутреннего рынка малотоннажного СПГ в части расширения его использования в качестве моторного топлива, а также в целях газификации, заключили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
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