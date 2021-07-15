10:21 (мск), источник: Life.ru
Финансист рассказал, как копить деньги, чтобы хватало на все
Эксперт также отметил важность формирования финансовой дисциплины. Он подчеркнул, что это не быстрый процесс.
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Чтобы не терять десятки тысяч рублей ежегодно, нужно в первую очередь проанализировать все свои расходы и начать сокращение бюджета там, где возможно. Такую рекомендацию россиянам дал эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский. Так, например, высвободить изрядную сумму поможет замена покупного кофе на заранее приготовленный домашний.
«Стоит разобраться и с кредитными картами и кредитами — по большому счёту, в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной», — рассказал Кричевский агентству «Прайм».
Сэкономив, можно начать формировать подушку безопасности на «чёрный день». Самый оптимальный вариант размера таких накоплений соответствует заработку за период от трёх месяцев до года либо расходной части бюджета, утверждает эксперт. Кричевский рекомендует держать сбережения в разных валютах — и для диверсификации, и для защиты от инфляции с девальвацией. Накопив определённую сумму, стоит приступать к созданию инвестпортфеля, советует финансист. Он отмечает, что в любом случае каждый из этих шагов — это формирование финансовой дисциплины. А она нарабатывается со временем.
Ранее Лайф писал, что финансист раскрыл способ выбраться из бедности, который всем подходит. По словам эксперта, инвестируя 10−20% дохода, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно прийти к богатству.