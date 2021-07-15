Создатель Dogecoin назвал криптовалюту «гиперкапиталистической технологией»

Один из создателей альтернативной криптовалюты Dogecoin, отказавшийся от участия в ней шесть лет назад, Джексон Палмер, впервые за последние три года высказал в Twitter свои мысли о криптоиндустрии.
В ветке твитов, посвященной криптовалюте, Палмер назвал ее «по своей сути правой, гиперкапиталистической технологией, созданной в первую очередь для увеличения благосостояния ее сторонников». Это, по его мнению, происходит за счет «сочетания уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита».
Создатель мем-валюты отметил, что криптоиндустрия контролируется богатыми людьми, которые включили в нее все те же институты централизованной финансовой системы, которую они якобы намеревались заменить.
Криптовалютная индустрия использует сеть сомнительных деловых связей, купленных влиятельных лиц и платных СМИ, чтобы увековечить культовую воронку быстрого обогащения, предназначенную для извлечения новых денег из отчаявшихся в финансовом отношении и наивных людей.
Он добавил, что говорит искреннее «нет» всем попыткам вернуть его к дискуссиям в Twitter о криптовалютах. «Финансовая эксплуатация, несомненно, существовала и до криптовалюты, но криптовалюта почти специально создана для того, чтобы сделать воронку спекуляции более эффективной для тех, кто находится наверху, и менее защищенной для уязвимых», — сказал Палмер.
Он приравнял криптовалюту к «взятию худших частей сегодняшней капиталистической системы (например, коррупции, мошенничества, неравенства)» и назвал ее опасным «свободным для всех» капитализмом.
По его словам, «в наши дни даже самая скромная критика криптовалюты привлечет внимание влиятельных фигур, контролирующих отрасль, и гнев розничных инвесторов, которым они продали ложное обещание однажды стать таким же миллиардером». Добросовестные дебаты почти невозможны, констатировал Палмер. При этом он добавил, что аплодирует тем, «у кого есть энергия, чтобы продолжать задавать трудные вопросы и применять призму строгого скептицизма, которому должны подвергаться все технологии». «Новые технологии могут сделать мир лучше, но не тогда, когда они не связаны с присущей им политикой или социальными последствиями», — отметил Палмер.
В январе 2018 года Палмер опубликовал в издании Vice статью о создании Dogecoin. Он отметил в ней, оценка доджкоинов в $2 млрд представляет собой что-то «очень неправильное».
По данным CoinGecko, общая стоимость всех Doge сейчас составляет $26 млрд с учетом падения цен на них, которые были на максимуме в начале года, отмечает Bloomberg.
В своей статье в Vice Палмер рассказал об отходе от криптоиндустрии и отказе от своих монет еще в 2015 году. «Я передал разработку Dogecoin команде членов сообщества, которым доверял. В то время я ясно дал понять, что любой Dogecoin, который я ранее держал, был отправлен на благотворительные акции, управляемые сообществом, и что я получил нулевую прибыль от своего участия в проекте», — написал он тогда.
Джексон Палмер создал Dogecoin в 2013 году совместно со своим другом программистом Билли Маркусом. На личном сайте Палмера говорится, что он уже «много лет» никак не связан с этим проектом и всей сферой цифровых валют. Он очень редко публикует твиты в соцсети, но в середине мая создатель Dogecoin назвал Илона Маска «самовлюбленным аферистом», а его появление в комедийном шоу Saturday Night Live — «кринжовым». В ходе эфира Маск назвал шуточную криптовалюту будущим финансов, хотя и согласился, что «это разводка».