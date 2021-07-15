Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента "Союз - Аполлон" и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
1010 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
08:57 (мск), источник: РБК

Российский бизнес оценил готовность к еще одному локдауну

Половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна из-за COVID-19, следует из опроса бизнесменов, организованного сервисом онлайн-исследований Oprosso. При этом 62,3% опрошенных заявили, что уже подготовились к такому развитию событий. Предприниматели настроили свои ИT-системы и перешли на удаленку.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. Тогда как 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель.

Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, сообщили 18% респондентов.

Говоря о том, что помогло подготовить бизнес к удаленке, бизнесмены отметили опыт локдауна весной 2020 года. При этом почти половина респондентов (48%) сообщили, что они оставили часть сотрудников на удаленке и после снятия ограничений. 81% опрошенных считают, что ИТ-системы их бизнеса теперь полностью готовы к полноценной удаленной работе.

Читайте также
Как россияне относятся к вакцинации

В опросе принимали участие 1500 респондентов из пяти крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Все они заняты в работе розничных предприятий, сфере услуг, финансовом секторе, а также на малых предприятиях.

Какие риски видят предприниматели

Говоря о том, какие сферы не готовы к повторному локдауну, предприниматели называли производство и розничные продажи. Они также отмечали, что к такому повороту не будут готовы некоторые сотрудники.

Из рисков, сопряженных с возможными ограничениями, предприниматели отметили падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала.

При этом 73% бизнесменов положительно относятся к вакцинации своих работников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Читайте также
В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила на прошлой неделе, что пока не видит необходимости вводить новый локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, стабилизировать ситуацию пока помогают другие ограничительные меры и массовая вакцинация. По ее словам, если все граждане привьются от COVID-19, эта мера точно не потребуется.

В Москве и некоторых других регионах с начала июня идет рост числа заражений коронавирусом. Из-за этого власти столицы ограничили работу общепита в ночное время, рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленку. Кроме того, городские власти запретили посещать рестораны и кафе тем, кто не привился или не переболел COVID-19, оставив для них только летние веранды.

В городе также ввели обязательную вакцинацию для работников общепита, транспорта, торговли, ЖКХ, образования, госслужащих и др. Вслед за Москвой решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий из этих сфер объявили и другие регионы.

 Умер бывший муж Аллы Пугачевой
Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях
Синоптик спрогнозировал погоду фразой «жара уйдет со скандалом»
В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников
Пилоты попросили допустить в Россию иностранные вакцины от COVID
СМИ: США будут следить за криптовалютой для борьбы с хакерами
В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Gnezdo.ru
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
США готовятся к войне против России
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
Windows 11 и ее ограничения: переходить на новую ОС от Microsoft еще слишком рано Главный вопрос лета
Кино
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд» Актер впервые выступает в качестве ведущего
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Популярные темы на «Детях»
Имена и названия 128
Ковид у детей до 3 лет 54
А давайте дальше кухню обсуждать. Вернее, технику 54
Блохи у котёнка. 46
Леди
59-летняя Ирина Розанова восхитила фанатов великолепной растяжкой Поклонники в восторге!
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь