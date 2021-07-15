08:57 (мск), источник: РБК
Российский бизнес оценил готовность к еще одному локдауну
Половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. Тогда как 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель.
Говоря о том, что помогло подготовить бизнес к удаленке, бизнесмены отметили опыт локдауна весной 2020 года. При этом почти половина респондентов (48%) сообщили, что они оставили часть сотрудников на удаленке и после снятия ограничений. 81% опрошенных считают, что
В опросе принимали участие 1500 респондентов из пяти крупнейших городов России: Москвы,
Говоря о том, какие сферы не готовы к повторному локдауну, предприниматели называли производство и розничные продажи. Они также отмечали, что к такому повороту не будут готовы некоторые сотрудники.
При этом 73% бизнесменов положительно относятся к вакцинации своих работников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила на прошлой неделе, что пока не видит необходимости вводить новый локдаун
В Москве и некоторых других регионах с начала июня идет рост числа заражений коронавирусом.
В городе также ввели обязательную вакцинацию для работников общепита, транспорта, торговли, ЖКХ, образования, госслужащих и др. Вслед за Москвой решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий из этих сфер объявили и другие регионы.