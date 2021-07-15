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11:50 (мск), источник: Ведомости

ФАС одобрила покупку «Магнитом» магазинов «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку АО «Тандер» (сеть «Магнит») части магазинов торговой сети «Дикси» и «Мегамарт», говорится в сообщении службы.

Источник: РИА "Новости"

В ФАС рассказали, что «Магнит» сможет купить магазины сети «Дикси» в тех муниципалитетах, где его дола не превышает 25%. Из-за этого в сделку не войдут 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах. Также до 1 июля 2022 года объединенная доля «Магнита» и «Дикси» в 22 муниципалитетах должна быть снижена до 35%. Сеть «Дикси» обязана будет обеспечить исполнение договоров, действующих на момент заключения сделки. АО «Тандер» взяло на себя обязательства установить нулевые торговые наценки на некоторые социально значимые товары — молоко, хлеб и куриное мясо.

18 и 19 мая было объявлено о двух предстоящих сделках в ритейле, которые на сегодняшний момент являются крупнейшими в этом году. Второй по обороту ритейлер «Магнит» объявил о договоренности по покупке 2,6 тыс. магазинов «Дикси» за 92,4 млрд руб. Петербургский ритейлер «Лента» объявил о договоренности по покупке 161 супермаркета Billa за 215 млн евро.

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