20:56 (мск), источник: РБК
Майнинг на бумаге, при помощи дыхания и другие способы добычи криптовалют
С момента создания цифровых активов было испробовано множество способов их добычи, для которых использовались не только промышленные
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Самые первый биткоины были добыты на обычных центральных процессорах, которые обеспечивают работу персональных компьютеров.
За 12 лет индустрия майнинга первой криптовалюты выросла в тысячи раз.
На смену процессорам и видеокартам пришли существенно их превосходящие по вычислительной мощности промышленные
Программист из США Кен Ширифф попробовал заняться добычей криптовалюты на бортовом управляющем компьютере (AGC), который использовался на командных и лунных модулях миссии «Аполлон». Устройство было создано в 1960-х годах и на тот момент являлось передовой разработкой.
В 2019 году, когда средний хешрейт биткоина составлял 71 Eh/s (экзахеш в секунду), по данным BitInfoCharts, 15-битная вычислительная машина добывала один хеш за 5,1 секунды. 1 экзахеш — это 1 квинтиллион хешей.
Уже на тот момент Ширифф понял, что AGC никогда не добудет даже одного блока, поскольку для этого устройству необходимо в миллиард раз больше времени, чем существует Вселенная.
Кен Ширифф пошел еще дальше и попробовал способ добычи биткоина, для которого не требуется никаких устройств.
Разработчик решал математические задачи, необходимые для добычи, вручную на листе бумаги, а затем результаты расчетов самостоятельно вносил в блокчейн.
Решение одного цикла алгоритма, необходимого для добычи хеша, занимало у Шириффа в среднем 16 минут 45 секунд. Это обеспечивало 0,67 хеша в день. Главный минус этого способа заключается в том, что майнинг прекращался, как только программист переставал самостоятельно производить вычисления. Для сравнения, бортовой управляющий компьютер, на котором Ширифф также пытался добывать цифровые монеты, получал хеш каждые 5 секунд.
Британский исследователь Макс Дуви в 2017 году предложил майнить криптовалюту с помощью дыхания. Дуви создал устройство для добычи цифровых монет на основе спирометра (медицинский инструмент для измерения объема легких). Подключенный к спирометру микрокомпьютер Raspberry Pi преобразует дыхание в вычислительную мощность, которая используется для добычи Monero (XMR).
Дуви представил созданное им устройство на фестивале цифрового искусства GENERATORprojects. За все время майнер, основанный на спирометре, добыл всего $0,04 (0,000226495645 XMR с учетом курса на момент добычи).
Нередко майнеры придумывают необычные способы получения электричества для добычи цифровых денег. Сейчас в Иране действует временный запрет на майнинг криптовалют
В Иране мечети обеспечивают бесплатным электричеством. В 2019 году представитель министерства энергетики Ирана Мустафа Раджаби Машхади призвал к борьбе с мечетями, которые, по его словам, тратят энергоресурсы впустую, занимаясь майнингом. Машхади опубликовал в Twitter фотографию одну из таких мечетей с установками для добычи криптовалют.
По словам представителя иранского Минэнерго, около 100
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