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20:56 (мск), источник: РБК

Майнинг на бумаге, при помощи дыхания и другие способы добычи криптовалют

С момента создания цифровых активов было испробовано множество способов их добычи, для которых использовались не только промышленные ASIC-майнеры и видеокарты.

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Источник: Reuters

Самые первый биткоины были добыты на обычных центральных процессорах, которые обеспечивают работу персональных компьютеров.

За 12 лет индустрия майнинга первой криптовалюты выросла в тысячи раз.

На смену процессорам и видеокартам пришли существенно их превосходящие по вычислительной мощности промышленные ASIC-майнеры. Однако энтузиасты создавали и другие, необычные способы майнинга.

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Лунная миссия «Аполлон»

Программист из США Кен Ширифф попробовал заняться добычей криптовалюты на бортовом управляющем компьютере (AGC), который использовался на командных и лунных модулях миссии «Аполлон». Устройство было создано в 1960-х годах и на тот момент являлось передовой разработкой.

В 2019 году, когда средний хешрейт биткоина составлял 71 Eh/s (экзахеш в секунду), по данным BitInfoCharts, 15-битная вычислительная машина добывала один хеш за 5,1 секунды. 1 экзахеш — это 1 квинтиллион хешей.

Уже на тот момент Ширифф понял, что AGC никогда не добудет даже одного блока, поскольку для этого устройству необходимо в миллиард раз больше времени, чем существует Вселенная.

В среднем на нахождение одного блока биткоина уходит около 10 минут, поэтому AGC не будет успевать проводить вычисления для добычи криптовалюты.

Добыча блоков на листе бумаги

Кен Ширифф пошел еще дальше и попробовал способ добычи биткоина, для которого не требуется никаких устройств.

Разработчик решал математические задачи, необходимые для добычи, вручную на листе бумаги, а затем результаты расчетов самостоятельно вносил в блокчейн.

Решение одного цикла алгоритма, необходимого для добычи хеша, занимало у Шириффа в среднем 16 минут 45 секунд. Это обеспечивало 0,67 хеша в день. Главный минус этого способа заключается в том, что майнинг прекращался, как только программист переставал самостоятельно производить вычисления. Для сравнения, бортовой управляющий компьютер, на котором Ширифф также пытался добывать цифровые монеты, получал хеш каждые 5 секунд.

Майнинг дыханием

Британский исследователь Макс Дуви в 2017 году предложил майнить криптовалюту с помощью дыхания. Дуви создал устройство для добычи цифровых монет на основе спирометра (медицинский инструмент для измерения объема легких). Подключенный к спирометру микрокомпьютер Raspberry Pi преобразует дыхание в вычислительную мощность, которая используется для добычи Monero (XMR).

Сам исследователь отмечает, что смысл его изобретения заключается не в получении прибыли, а в популяризации экологически чистых и альтернативных способов майнинга.

Дуви представил созданное им устройство на фестивале цифрового искусства GENERATORprojects. За все время майнер, основанный на спирометре, добыл всего $0,04 (0,000226495645 XMR с учетом курса на момент добычи).

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Мечети и бесплатное электричество

Нередко майнеры придумывают необычные способы получения электричества для добычи цифровых денег. Сейчас в Иране действует временный запрет на майнинг криптовалют из-за засухи, которая привела к дефициту электроэнергии в результате малой эффективности гидроэлектростанций. До сих пор власти страны продолжают бороться с предприятиями по добыче криптовалют, которые работают незаконно.

В Иране мечети обеспечивают бесплатным электричеством. В 2019 году представитель министерства энергетики Ирана Мустафа Раджаби Машхади призвал к борьбе с мечетями, которые, по его словам, тратят энергоресурсы впустую, занимаясь майнингом. Машхади опубликовал в Twitter фотографию одну из таких мечетей с установками для добычи криптовалют.

По словам представителя иранского Минэнерго, около 100 ASIC-майнеров могут приносить $260 тыс.

Использование тепла

При работе ASIC-майнеров образуется большое количество тепловой энергии, поэтому на майнинг-фермах используются системы охлаждения. Сооснователь чешской криптобиржи NakamotoX Камил Брейча решил использовать эту энергию от майнеров для обогрева овощных теплиц.

Брейча запустил блокчейн-стартап Agritechture, который начал размещать ASIC-майнеры в теплицах, где выращивают помидоры.

Алексей Корнеев

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