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19:31 (мск), источник: Секрет Фирмы

Казахстан выбился в тройку лидеров по добыче биткоина

На фоне ограничительных мер против майнеров в Китае в тройку лидеров по добыче биткоина выбился Казахстан. По данным Кембриджского университета, доля казахских майнеров в выработке энергии для добычи первой криптовалюты увеличилась почти в шесть раз — с 1,4% в сентябре 2019 года до 8,2% в апреле 2021-го. За то же время доля Китая сократилась с 75,5% до 46%.

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Источник: Reuters

В исследовании Кембриджского университета также говорится, что в майнинге биткоина заметно выросла доля США — с 4,1% до 16,8%. Страна занимает второе место по добыче главной криптовалюты. На четвёртой строчке в этом списке расположилась Россия, на пятой оказался Иран.

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Как отметил CNBC, изменения на рынке вызвали жёсткие ограничения, которые власти Китая начали вводить в отношении майнеров в июне 2021 года. Но ещё до этого многие добытчики криптовалюты успели перенести свои мощности в соседний Казахстан. Большая часть электроэнергии в Казахстане поступает от угольных ТЭС, сосредоточенных на севере страны вблизи угледобывающих регионов. Все вместе они вырабатывают свыше 22 гигаватт электроэнергии.

При этом майнеры могут получить доступ к электроэнергии в Казахстане всего за 3 цента за киловатт-час, указывал Bloomberg. Центры обработки данных не требуют кондиционирования воздуха, что облегчает добычу. С другой стороны, Казахстан не может принять всех майнеров из Поднебесной. По сведениям Bloomberg, за последние 20 лет электроэнергии в стране стало лишь на 3 гигаватта больше.

Ранее «Секрет» сообщал, что борьба китайских властей с майнингом и использованием криптовалюты может сделать добычу токенов за пределами КНР проще и прибыльнее. Это произойдёт за счёт сокращения общих вычислительных мощностей и из-за снижения конкуренции.

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