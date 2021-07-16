14:03 (мск), источник: Известия
За год хакеры похитили $1 млрд в криптовалюте
Объем мошенничества с токенами с июля 2020-го по июль 2021-го в мире составил как минимум $1 млрд, рассказал «Известиям» главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев. По его мнению, этот показатель сильно зависит от курса цифровых валют: так, например, цена биткоина с начала прошлого года повысилась с $10 тыс. до $58 тыс. к зиме 2021-го, что привело к повышению размера убытков компаний от нападений хакеров.