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14:03 (мск), источник: Известия

За год хакеры похитили $1 млрд в криптовалюте

Объем мошенничества с токенами с июля 2020-го по июль 2021-го в мире составил как минимум $1 млрд, рассказал «Известиям» главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев. По его мнению, этот показатель сильно зависит от курса цифровых валют: так, например, цена биткоина с начала прошлого года повысилась с $10 тыс. до $58 тыс. к зиме 2021-го, что привело к повышению размера убытков компаний от нападений хакеров.

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Источник: Reuters

Число крупных атак и попыток шантажа, связанных с программами-шифровальщиками, только в этом году превысило 1 тыс.

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Основная причина роста мошенничества с цифровыми активами — всё большее проникновение криптовалют в повседневную жизнь, уверен руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов. По его мнению, в России объем преступлений с токенами также увеличивается. В 2021 году он достиг примерно $50 млн, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Число обращений госорганов к крупнейшей криптовалютной бирже Binance за помощью в расследовании только в 2021 году достигло 5,6 тыс. Это в два раза больше, чем в 2020 году, сообщил генеральный директор и основатель Binance Чанпэн Чжао. Такой рост может быть связан с повышением частоты инцидентов с программами-шифровальщиками и вступлением в силу в ряде стран, включая Россию, законов, регулирующих обращение цифровых валют, объяснил главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского».

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