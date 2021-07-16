Госпрограмму автокредитования могут остановить из-за дефицита машин

По данным «Ъ», Минпромторг отказался от перезапуска программы льготного автокредитования. В рамках нее бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб., в основном механизм ориентирован на модели АвтоВАЗа.
Отбор банков на дополнительно выделенные из бюджета на программу 5 млрд руб. прошел в мае. Планировалось, что будет простимулирована покупка в кредит 50 тыс. машин. Исходно предполагалось, что новые выдачи автокредитов с господдержкой стартуют также в мае, но этого не произошло.
В начале июня Минпромторг выделил лимиты финансирования для банков-участников. Но в министерстве признавали, что в июне—июле программа не запустится, поскольку авторынок и без того перегрет. Источники «Ъ» отмечают, что тогда между всеми участниками было достигнуто понимание, что программа запустится в августе. Еще 5 июля в интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров подтверждал, что ее планируют возобновить в этом году.
Но теперь Минпромторг сообщил об отзыве лимитов финансирования, выделенных банкам, говорит источник «Ъ», знакомый с ситуацией. По его словам, нет подтверждения, что программу запустят и в августе или позднее. Собеседники «Ъ» в автоконцернах называют решение ожидаемым, но считают странным, что в течение последнего месяца чиновники подтверждали информацию о возобновлении программы. Один из источников «Ъ» говорит, что исходно запуск в августе планировалось «приурочить к предвыборной кампании».
В Минпромторге, несмотря на большую определенность в прошлом, сейчас «Ъ» лишь сказали, что рассматривают целесообразность возобновления этой программы.
Там отмечают, что на рынке наблюдается ажиотажный спрос на автомобили, продажи уже превышают показатели доковидного 2019 года.
Источники «Ъ» говорят, что чиновники, принимая решение не запускать программу, ссылались именно на дефицит машин и перегретый рынок.
В «Росбанк Авто» знают, что Минпромторг не планирует возобновлять программы с августа, а решение о перезапуске будет зависеть от спроса и общей ситуации на авторынке, уровня инфляции и готовности автопроизводителей увеличить поставки автомобилей. В ВТБ также информированы об отказе от возобновления программы и связывают его с сохраняющимся дефицитом машин на складах дилеров и трудностями в поставках комплектующих: «Учитывая эту ситуацию, стимулирование спроса на автомобили не имело бы практического смысла». Возможно, госпрограмма возобновится, когда рынок вернется к модели «рынок покупателя», говорят в «Тинькофф».
О том, что выдача льготных автокредитов не начнется в августе, слышали и дилеры. Например, это подтверждает глава департамента финансовых услуг ГК «Автоспеццентр» Дмитрий Мольков. Он называет решение ожидаемым с учетом дефицита предложения: «В этих условиях дополнительно стимулировать спрос означало бы еще больше усилить дефицит и подтолкнуть рост цен». Перезапуск в августе не совсем логичен, так как сейчас большинство мировых заводов будет находиться на каникулах и автомобилей может быть еще меньше, добавляет директор по продажам «Авилон Volkswagen» Максим Васильев. Руководитель подразделений кредитования и страхования Fresh Auto Дарья Тимченко подчеркивает, что в целом машин стоимостью до 1,5 млн руб. на рынке «очень мало».
Во время дефицита стимулировать рынок незачем, соглашается Сергей Удалов из «Автостата». Эксперт ожидает, что предложение на рынке будет восстанавливаться постепенно до конца года, а господдержка пригодилась бы в случае резкой остановки рынка.
«Достаточно крупные» поставки дилерам машин возобновятся с сентября, рассказывает Максим Васильев: «возможно, перезапуск льготных программ в это время был бы более логичен».
В то же время участники рынка считают правильным изменить механизм программы. В нынешнем формате господдержки, которая дает скидку на автомобиль, в отличие от старой схемы субсидирования ставки по кредиту, льготное автокредитование сказывается на продажах бюджетных автомобилей и в то же время ведет к росту цен на них, говорит Сергей Удалов.
Руководитель «Росбанк Авто» Наталья Русова подтверждает, что клиенты заинтересованы в изменении формата программы на субсидирование процентных ставок: подобный формат был бы более востребован с учетом роста инфляции и удорожания стоимости автомобилей. Глава управления автокредитования «Тинькофф» Кирилл Григорьев надеется, что Минпромторг пересмотрит подход к госпрограмме и «уберет барьеры для банков и клиентов, сделав ее доступной для всех клиентов вне зависимости от банка, где они берут автокредит»: по такой модели работает, например, материнский капитал, когда выплаты получают не от банка, а от государства.
Ольга Никитина, Полина Трифонова