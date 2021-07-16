Оператор Mouzenidis Travel начал аннулировать туры

С конца июня из-за проблем принимающей компании Mouzenidis Travel Greece отменились туры россиян примерно на €12 млн (около 1 млрд руб.), рассказал «Ъ» источник на туристическом рынке.
По его словам, при средней стоимости бронирования в €700 речь может идти примерно о 17 тыс. турах.
Но далеко не всем туристам удается вернуть средства. По данным агентов, операторы отменяют запланированные поездки в одностороннем порядке и не предлагают путешественникам внятной альтернативы, аргументируя это приостановкой работы принимающей компании. Некоторые агенты думают о подаче заявлений в суд, для других остается непонятным статус туров на осень.
О приостановке обслуживания туристов Mouzenidis Travel Greece было объявлено 17 июня. Исходно пауза должна была продлиться до 26 июня и объяснялась техническими и юридическими сложностями. Но в итоге прием гостей ограничен до 31 июля.
Российская структура холдинга — туроператор «Музенидис трэвел» — продолжила работу. Представитель компании на звонок не ответил.
Группа Mouzenidis находится в процессе смены руководства и реорганизации. В конце марта из-за возникших после перенесенного COVID-19 проблем с сердцем умер ее основатель и основной владелец Борис Музенидис. В число его активов входили также авиакомпания Ellinair и греческая сеть отелей Bomo. На рейсах Ellinair в Грецию должны были отправиться российские туристы. У компании есть право на полеты, но они не осуществляются.
Собеседник «Ъ» на туристическом рынке поясняет, что возникающие сейчас проблемы касаются в основном туров, перенесенных с 2020 года, которые были забронированы до введения связанных с пандемией COVID-19 ограничений. Средства за них российские компании перевели в Mouzenidis, получить их теперь невозможно.
Если у туриста до пандемии был забронирован пакетный тур с полетом на Ellinair, мы не можем просто пересадить его на рейс «Аэрофлота» или Aegean, они существенно дороже, это несопоставимый продукт, объясняет источник «Ъ».
По его словам, туристам предлагается возможность отправиться в Грецию с доплатой или продолжать переносить поездку. В «Интуристе» заявили «Ъ», что сейчас у туроператора есть другие партнеры в Греции.
Глава агентства «Персона Грата» Георгий Мохов поясняет, что обязательства перед туристами в сложившейся ситуации в полной мере несут российские туроператоры, с которыми заключались договоры, они могут вернуть средства или оказать услугу. По его словам, проблемы принимающей компании на это никак не влияют. Но Mouzenidis была принимающей компанией практически всех российских туроператоров, и вернуть с депозитов деньги у них в ближайшее время вряд ли получится, добавляет Мохов.
Выполнить обязательства перед туристами, забронировавшими отдых до пандемии, туроператоры в соответствии с решением правительства должны до конца 2021 года. Мохов указывает, что резервов у турбизнеса почти не осталось: полтора года его работа существенно ограничена, и маловероятно, что до конца года ситуация сильно улучшится.
Собеседники «Ъ» на туристическом рынке предполагают, что приостановкой деятельности Mouzenidis пытается добиться финансовой поддержки от греческих властей.
По аналогичному пути в 2019 году шел туроператор Thomas Cook, который перед крахом вел активные переговоры с потенциальными инвесторами и властями. Но у Mouzenidis шансы на успех есть, так как для Греции туристическая отрасль имеет большое значение, говорит источник «Ъ». В конце июня греческий портал EMEA Business Voice сообщал об интересе к Mouzenidis владельца группы «Агроком» Ивана Саввиди. Представитель бизнесмена заявила «Ъ», что пока речь идет только о предположениях СМИ.
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев