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05:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В Швеции рассказали о смертном приговоре для нефти

К 2050 году потребление нефти упадет почти вдвое. К этому году ЕС и США хотят стать климатически нейтральными, Китай аналогичной цели планирует достичь в 2060 году. Это смертный приговор для нефти, считает шведское издание Svenska Dagbladet.

Источник: AP 2021

«Неожиданно три политических центра мира — ЕС, США и Китай — двинулись в одном направлении. Мотивация “мы хотим спасти мир” сменилась мотивацией “мы хотим быть конкурентоспособными”», — пишет издание. Главный аналитик отдела экологичных финансов Nordea Тина Сальтведт считает, что спрос на нефть достигнет пика между 2025 и 2030 годами.

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Отмечается, что около 52 процентов шведов хотят запретить государственным пенсионным фондам инвестировать их пенсионные деньги в компании, занимающиеся углем, нефтью и газом. После 2026 года, когда потребление сырья начнет снижаться, упадет и производство, сказали опрошенные изданием аналитики. Тогда цена на нефть окажется ниже 60 долларов за баррель, полагают они.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал России двойной удар от падения спроса на нефть. «Во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары», — подчеркнул он.

14 июля Еврокомиссия опубликовала план по защите климата. Согласно нему, поставки металлов, электроэнергии, удобрений и цемента в Евросоюз возможны только при условии оплаты каждой тонны углеродных выбросов, образовавшихся при их производстве. Это ударит по многомиллиардному экспорту из России.

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