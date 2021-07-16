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13:00 (мск), источник: ТАСС

«Единая Россия» создаст рабочую группу по урегулированию цен на продукты питания

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Партия «Единая Россия» создаст группу для координации работы по урегулированию цен на продукты питания. Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями партии.

Источник: Reuters

Он проинформировал, что 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора (морковь, лук, картофель, свекла, капуста). «Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа, ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев», — уточнил Турчак, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

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«В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты», — отметил секретарь генсовета, напомнив, что эта тема также звучала в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. «Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете, эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», — констатировал Турчак.

Он сообщил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ. В этой связи секретарь генсовета попросил региональные отделения партии оперативно подготовить предложения и «отработать их с губернаторами». «Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», — заверил Турчак.

В свою очередь Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями. «Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим» — сказал он.

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