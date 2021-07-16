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16:21 (мск), источник: РБК

«Снижение уже идет». Почему биткоин может обвалиться до $23 тыс

Биткоин 16 июля продолжил дешеветь, приближаясь к $30 тыс. за монету. Эксперты объяснили, какие факторы могут привести к очередному падению котировок.

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В четверг, 15 июля, цена биткоина опускалась до отметки $31,.4 тыс., минимума за три недели. Сегодня, 16 июля, цифровая монета продолжила снижение и на 14:55 мск торгуется на уровне $31,1 тыс.

Биткоин от TradingView
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Генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах спрогнозировал, что цена первой криптовалюты может обвалиться до $23 тыс. Гундлах аргументировал это тем, что на графике биткоина можно увидеть технический сигнал «голова и плечи».

В конце июня похожий прогноз давали аналитики инвестиционного банка JPMorgan. По их мнению, стоимость первой криптовалюты может упасть до $25 тыс. из-за возможной продажи паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust по истечении шестимесячного периода блокировки.

Паи фонда Grayscale Bitcoin Trust имеют механизм отложенного погашения. Владельцы GBTC должны держать их в течение полугода, только потом их можно продать. В июле текущего года будут разблокированы паи, которые были куплены в январе.

По данным сервиса Bybt, только 18 июля будут разблокированы более 16 тыс. биткоинов ($560 млн по курсу на 12 июля).

Всего в июле будут разблокированы около 40 тыс. биткоинов ($1,4 млрд).

Отсутствие спроса

Стоимость биткоина может упасть в ближайшие дни, поскольку на рынке отсутствует достаточный спрос на криптовалюту, прогнозирует финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, на данный момент биткоин однозначно выглядит слабым и от падения монету удерживает уровень поддержки в районе $30 тыс.

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«Если очередная попытка пробития психологически важного уровня $30 тыс. состоится, то биткоин может упасть до $23 тыс., но это в теории», — спрогнозировал аналитик.

Давление на курс

Дальнейшее снижение курса главной криптовалюты — это вопрос времени, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он отметил, что в целом фундаментальная картина для биткоина скорее негативна, поэтому давление на курс сохраняется.

«Текущая картина снижения указывает на риск быстрого падения цены, что было бы плюсом для участников рынка, так как резкий обвал и ликвидация позиций позволит выкупить актив довольно быстро», — добавил аналитик.

Распродажи акций GBTC, на которые указали в JPMorgan, действительно является индикатором, который говорит о возможном снижении котировок, которое уже идет, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко.

По его словам, сейчас рынок ищет точку равновесия, поэтому в ближайшее время стоимость биткоина может упасть до $23 тыс. и ниже.

Алексей Корнеев

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