Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии

По словам Мантурова, для обеспечения медучреждений, борющихся с коронавирусом, внутри страны «мы вынуждены задействовать абсолютно все возможности», включая не только основных профильных производителей («Криогенмаш», «Эр ликид», «Линде» и «Эйр продактс газ»), но и предприятия химии, металлургии, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.
Также использованы запасы Минобороны с военных аэродромов и объемы «Роскосмоса».
«Для увеличения запасов в южных регионах закупили 100 т из Казахстана, плюс еще столько же придет к концу июля. Северо-западные и западные регионы страны мы начали дополнительно загружать отдельными партиями медкислорода из Финляндии — по 20 т. Сейчас ведем переговоры о поставках на постоянной основе объемом 240 т в месяц», — сказал Мантуров.
По его словам, ведутся переговоры по поставкам и из Китая. «Чтобы иметь гарантированные запасы в Сибири, на Дальнем Востоке, наше торговое представительство в Китае отрабатывает варианты прямой контрактации этими регионами сжиженного кислорода из КНР. То есть сейчас мы задействовали все возможности по обеспечению регионов кислородом», — сказал Мантуров, не уточнив примерных объемов возможных поставок кислорода китайского производства.
В то же время министр заверил, что относительно медицинского оборудования, использующего кислород, «мы не испытываем каких-либо проблем».
«По аппаратам ИВЛ мощности наших предприятий составляют более 100 единиц в сутки. При этом в свободном резерве находится 580 аппаратов. Запасы концентраторов кислорода достигают 2700 штук. Такого объема достаточно на случай развертывания дополнительных инфекционных коек», — сказал Мантуров.
В начале июля РБК со ссылкой на источники писал, что первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе совещания 1 июля призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода ради увеличения поставок медицинского кислорода в больницы. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии мер для недопущения дефицита кислорода в медучреждениях.
По данным оперштаба на 16 июля, в России за последние сутки коронавирус выявили у 25 704 человек. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 799 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется одиннадцатый день подряд.