Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты После появления обновленных бумажных десятирублевок монеты могут выпускать в чуть меньших количествах
Фоторепортажи
1010 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
1010 самых зловещих крепостей-тюрем в истории
17:50 (мск), источник: Ведомости

Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии

Россия начала закупать медицинский кислород в Финляндии и Казахстане, а также ведет переговоры по поставкам его из Китая, так как все возможности отечественной промышленности и ведомств уже задействованы. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время совещания президиума Координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По словам Мантурова, для обеспечения медучреждений, борющихся с коронавирусом, внутри страны «мы вынуждены задействовать абсолютно все возможности», включая не только основных профильных производителей («Криогенмаш», «Эр ликид», «Линде» и «Эйр продактс газ»), но и предприятия химии, металлургии, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

Также использованы запасы Минобороны с военных аэродромов и объемы «Роскосмоса».
Новость
Что такое аппарат ИВЛ и зачем он нужен

«Для увеличения запасов в южных регионах закупили 100 т из Казахстана, плюс еще столько же придет к концу июля. Северо-западные и западные регионы страны мы начали дополнительно загружать отдельными партиями медкислорода из Финляндии — по 20 т. Сейчас ведем переговоры о поставках на постоянной основе объемом 240 т в месяц», — сказал Мантуров.

По его словам, ведутся переговоры по поставкам и из Китая. «Чтобы иметь гарантированные запасы в Сибири, на Дальнем Востоке, наше торговое представительство в Китае отрабатывает варианты прямой контрактации этими регионами сжиженного кислорода из КНР. То есть сейчас мы задействовали все возможности по обеспечению регионов кислородом», — сказал Мантуров, не уточнив примерных объемов возможных поставок кислорода китайского производства.

В то же время министр заверил, что относительно медицинского оборудования, использующего кислород, «мы не испытываем каких-либо проблем».

«По аппаратам ИВЛ мощности наших предприятий составляют более 100 единиц в сутки. При этом в свободном резерве находится 580 аппаратов. Запасы концентраторов кислорода достигают 2700 штук. Такого объема достаточно на случай развертывания дополнительных инфекционных коек», — сказал Мантуров.

Новость
Новый аппарат ИВЛ не решит проблем с пневмонией от коронавируса

В начале июля РБК со ссылкой на источники писал, что первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе совещания 1 июля призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода ради увеличения поставок медицинского кислорода в больницы. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии мер для недопущения дефицита кислорода в медучреждениях.

По данным оперштаба на 16 июля, в России за последние сутки коронавирус выявили у 25 704 человек. Зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 799 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется одиннадцатый день подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как будут выглядеть электрические речные трамваи в Москве. Фотогалерея
Рестораторы поддержали решение Сергея Собянина об отмене QR-кодов
Московские власти отменили систему QR-кодов
Аршавин призвал объединить РПЛ и чемпионат Украины по футболу
Обнаружено «суперантитело» против SARS-CoV-2 и его «собратьев»
Пассажиры пропавшего под Томском самолета Ан-28 найдены живыми
Фотогалерея: Как россияне справляются с жарой
Показаны 10 невероятных тоннелей со всего мира (фото)
Греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Hi-Tech
Российский космонавт показал Оранжевую реку В чем ее особенность?
Горячие темы на Авто
Мысль---трезвая--- 317
Что то последние дни все пришибленные какие то . То ли жара , то ли оглобля догнала. . 311
На Кубе очередная революция? Теперь и туда пути закроют? 281
Пока вы тут всякую фигню обсуждаете, произошла чуть ли не катастрофа вселенского масштаба!!! 77
Кино
16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах Хэйзел Модер впервые прошла по красной дорожке
Товары для дома
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Популярные темы на «Детях»
ларчик просто открывался 608
небось есть? 600
Город Вечной Любви 537
Забавные картинки 484
Леди
47-летняя Анна Михалкова без макияжа восхитила сеть Актриса собрала комплименты под фото
Дом
5 способов спрятать большой обеденный стол в интерьере
6 классных идей для вашего сада
10 крутых приемов в оформлении спальни
Лучше, чем в офисе: что купить для работы из дома
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь