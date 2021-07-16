Китай сдает позиции в майнинге биткоинов. Казахстан уже третий
Китай, где еще недавно добывалось три четверти всех биткоинов, постепенно уменьшает свою долю в мировом майнинге и теперь майнит меньше половины. Причем снижение произошло еще до новых запретительных мер, введенных властями КНР в июне нынешнего года.
Доля Казахстана в мировой добыче биткоинов напротив выросла, и страна вышла на третье место в майнинге после Китая и США, показал отчет о мировом майнинге биткоинов за период с сентября 2019-го по апрель 2021 года Центра альтернативных финансов Кембриджского университета.
Доля Китая за этот период сократилась с 75,5% до 46%.
Вместе с тем заметно увеличились доли других игроков. Второе место в мире по объему майнинга занимают США, нарастившие свою долю более чем в четыре раза — с 4,1% до 16,8%. На третье место вышел Казахстан, показавший вовсе фантастический рост — с 1,4% до 8,6%.
В июне правительство КНР запретило банкам и платежным системам использовать биткоин, что привело к временному обрушению его стоимости, а провинции Синьцзян, Сычуань и Внутренняя Монголия полностью запретили у себя майнинг.
Заявленная цель состояла в уменьшении финансовых рисков из-за высокой волатильности биткоина.
После этого, как сообщают кембриджские аналитики, все китайские предприятия по производству биткоинов «исчезли за одну ночь».
Известный противник биткоина, автор книги «Нападение 50-футового блокчейна» Дэвид Джерард предполагает, что «майнеры пакуют контейнеры» и вывозят оборудование куда-то за пределы КНР.
Китайские майнеры мигрировали и прежде — туда, где доступна дешевая электроэнергия. В сухое время года они концентрировались в «угольном» Синьцзяне, а в сезон дождей в богатой гидроэнергией Сычуани.
Опасения экологов
Британских экспертов занимает не столько экономическая сторона вопроса, сколько последствия для окружающей среды.
Майнинг криптовалюты состоит в том, что занимающиеся им люди при помощи своих компьютеров проверяют все мировые транзакции с ней за вознаграждение в биткоинах.
Электроэнергия в Казахстане вырабатывается в основном от угольных и газовых станций. | Источник:GETTY IMAGES
Чтобы существенно зарабатывать на этом, требуются огромные компьютерные мощности, целые «фабрики» из сотен устройств, которые ежегодно потребляют свыше семи тераватт электричества. Это сопоставимо с выработкой семи средних АЭС или 21,8 миллиона солнечных панелей и с потреблением таких стран, как Аргентина и Колумбия.
Значительную часть его производят тепловые электростанции.
В Казахстане 87% всей вырабатываемой энергии дает сжигание органического топлива, в том числе 70% — особенно вредного для природы угля.
Дэвид Джерард возмущается, что «такие ресурсы уходят фактически на лотерею», имея в виду стремление спекулянтов извлечь выгоду из скачков курса биткоина.
Владелец Tesla Илон Маск в этом году объявил о плане инвестировать в производство оборудования для майнинга на основе «чистой» энергии, но все равно подвергся критике со стороны борцов с глобальным потеплением. Чуть позже в мае Маск сказал, что его автомобильная компания больше не будет принимать биткоин в качестве средства оплаты продукции, поскольку для производства криптовалюты требуется большое количество электроэнергии — и это вредит окружающей среде.
В то же время экологи признают, что не работающие, но не отключенные от сети устройства в одних США потребляют впустую примерно столько же энергии, сколько мировой майнинг.
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