20:54 (мск), источник: Газета.Ру
Минсельхоз объяснил, почему пармезан не выведут из продовольственных контрсанкций
Итальянский пармезан не может быть выведен
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При этом в министерстве добавили, что они рассмотрели возможность регистрации продукта как безлактозной пищевой продукции.
«Ранее институтом были предоставлены протоколы изготовления сыра “Пармиджано Реджано”, на основании которых выявлено, что сбраживание лактозы в данной технологии происходит ускоренно, за 48 часов. Однако далее процесс созревания сыра идет естественным путем под действием молочнокислых микроорганизмов», — подчеркнули в ведомстве.
В Минсельхозе добавили, что по этой причине отнесение пармезана к специализированной безлактозной продукции невозможно.