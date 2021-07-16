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20:54 (мск), источник: Газета.Ру

Минсельхоз объяснил, почему пармезан не выведут из продовольственных контрсанкций

Итальянский пармезан не может быть выведен из-под продовольственного эмбарго России, так как технология производства не позволяет считать такой сыр полностью безлактозным в соответствии с требованиями техрегламента ЕАЭС. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Источник: Aliona Gumeniuk/CC0

При этом в министерстве добавили, что они рассмотрели возможность регистрации продукта как безлактозной пищевой продукции.

«Ранее институтом были предоставлены протоколы изготовления сыра “Пармиджано Реджано”, на основании которых выявлено, что сбраживание лактозы в данной технологии происходит ускоренно, за 48 часов. Однако далее процесс созревания сыра идет естественным путем под действием молочнокислых микроорганизмов», — подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе добавили, что по этой причине отнесение пармезана к специализированной безлактозной продукции невозможно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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