Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 июляПеренос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля
Фоторепортажи
1010 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
77 народных традиций Ивана Купала
06:20 (мск), источник: Газета.Ру

Россия в очередной раз сократила вложение в американские ценные бумаги

Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги, передает ТАСС. По последним данным, вложения сократились с $3,957 миллиардов в апреле до $3,805 млрд в мае.

Источник: РИА "Новости"

При этом, российская доля долгосрочных облигаций США в мае составила $305 миллионов. На долю краткосрочных облигаций пришлось $3,5 млрд.

Сокращение вложений в американский госдолг со стороны России начались весной 2018 года. Тогда, в апреле их уровень снизился с $96 миллиардов до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд.

Читайте также
Россия откажется от долларов в ФНБ. Что это значит и к чему приведет?

За май 2020 года Россия сократила объем своих вложений в ценные государственные бумаги США с $6,85 миллиардов до $5,39 млрд.

В мае 2021 года самым крупным держателем госбумаг США является Япония. Ее показатель равен $1,26 триллионам. Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Ранее стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может ужесточить санкции против российских долговых ценных бумаг. Белый дом следит за глобальными рынками, чтобы увидеть влияние своих последних мер, в том числе на курс рубля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эфир Соловьева прервали немецкие полицейские
«Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя
Байден выступил за приостановку патентов на вакцины от COVID-19
МВД намерено до конца года запустить систему «Паутина»
Семья Ахмедовых поделила нажитый в России $1 млрд
«Нафтогаз»: Украина убедила Меркель в опасности «СП-2»
Назарбаев вспомнил о предложенных $20 млрд за ядерное оружие
Греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
Hi-Tech
Грустный кот: Степан покорил соцсети (фото и видео) Любимчик пользователей
Авто
Ford выпустил «бензиновый» парфюм для владельцев электрокаров Чтобы они не скучали по двигателю внутреннего сгорания
Товары для дома
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Дети
16-летняя дочь Джулии Робертс блистала на красной дорожке (фото) Хейзел и Дэниэл Модер посетили Каннский кинофестиваль
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
5 способов спрятать большой обеденный стол в интерьере
6 классных идей для вашего сада
10 крутых приемов в оформлении спальни
Лучше, чем в офисе: что купить для работы из дома
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь