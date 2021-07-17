Силуанов заявил о подтверждении правильного курса экономполитики РФ

Министр отметил, что, по мнению аналитиков S&P, состояние платежного баланса России, действующий режим плавающего валютного курса и сбалансированное бюджетное планирование обеспечивают достаточную устойчивость экономики страны перед потенциальными внешними шоками.
«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — сказал Силуанов.
Ранее, 16 июля, Ранее S&P подтвердило свой рейтинг России BBB- / A-3 в иностранной валюте и BBB / A-2 в национальной валюте. Прогноз стабильный, напоминает «Газета. Ру».
В середине января агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.