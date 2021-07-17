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11:06 (мск), источник: Forbes

S&P заявило о возвращении экономики России к докризисному уровню

Российская экономика вернулась на докризисный уровень, а ее восстановлению не помешает даже третья волна коронавируса, заявило S&P. Агентство подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне ВВВ-

Источник: Reuters

Экономика России вернулась к докризисному уровню, заявило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Об этом говорится в сообщении на сайте S&P.

Агентство подтвердило суверенные кредитные рейтинги России на уровне ВВВ-/А-3 по обязательствам в иностранной валюте и на уровне ВВВ/А-2 по обязательствам в рублях. Прогноз долгосрочных рейтингов — «стабильный». В конце июня аналитики S&P повысили прогноз роста российского ВВП на текущий год до 3,7% с ожидавшихся в марте 3,3%. В последнем сообщении агентство повторило этот прогноз, отметив, что восстановление внутреннего спроса в России в первой половине текущего года «произошло быстрее, чем ожидалось».

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«Индикаторы, включая производство в нефтяном секторе и розничные продажи, свидетельствуют о том, что экономика уже достигла допандемического уровня. Поэтому мы пересмотрели в сторону повышения наши ожидания роста ВВП России до 3,7% в этом году с 3,3% ранее», — заявили эксперты.

Они добавили, что Россия столкнулась с третьей волной коронавируса, а темпы заболеваемости приблизились к пиковым значениям конца прошлого года, однако это вряд ли «сорвет восстановление экономики».

Во-первых, правительство не планирует вводить новые ограничения и скорее намерено активизировать вакцинацию, во-вторых, восстановлению должна помочь структура российской экономики, где на сферу услуг и малого и среднего бизнеса приходится меньшая доля ВВП, чем у сопоставимых стран (соответственно 55% и 20%), пояснили аналитики S&P.

Рост российского ВВП через несколько лет зафиксируется в пределах 2%, что отражает негативный вклад демографии (сокращение рабочей силы) и низкие темпы прироста производительности труда, прогнозирует агентство.

Введенный в США запрет на покупку новых выпусков российского госдолга оказало ограниченное влияние на фискальную и финансовую стабильность России, но новые санкции говорят о растущих разногласиях между двумя странами и риске новых ограничений, предупреждают эксперты. Впрочем, Вашингтон стремится восстановить отношения с ЕС, поэтому не пойдет на меры, которые ударят по европейской экономике, а значит санкции в отношении российской энергетики или госбанков, которые финансируют энергопоставки в Европу, будет сложно оправдать, отмечается в сообщении.

«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — отметил министр финансов Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

По мнению аналитиков S&P, состояние платежного баланса России, сбалансированное бюджетное планирование и режим плавающего валютного курса «обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», добавил он.

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