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13:49 (мск), источник: ТАСС

Правительство России одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений

По словам премьер-министра, любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие пенсии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания кабмина, опубликованном на его сайте.

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«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании», — уточняется в сообщении.

На заседании кабмина в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой.

По его словам, любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие пенсии.

Как отмечает пресс-служба кабмина, правительство решило внести законопроект в Госдуму.

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