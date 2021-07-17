13:49 (мск), источник: ТАСС
Правительство России одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений
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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания кабмина, опубликованном на его сайте.
«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании», — уточняется в сообщении.
На заседании кабмина в пятницу
По его словам, любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие пенсии.
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