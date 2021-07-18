Росстат узнал причины недовольства россиян своим жильем

Исследование Росстата было проведено в октябре — ноябре 2020 года во всех регионах России, аналитики опросили 60 тыс. домохозяйств.
На втором месте — шум, грязный воздух, пыль и сажа с улицы, этим недовольны 11,4% опрошенных. Еще 11,3% домохозяйств пожаловались на шум от соседей.
Также россияне жаловались на недостаток тепла (7,2%), сырость или промерзание стен и полов (6,2%), недостаток солнечного света (6%), насекомых или грызунов (5,1%), нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде (4,4%).
На все вышеперечисленные недостатки указали 0,1% домохозяйств, 63,9% не назвали ни один из них.
Жилищными условиями в целом довольны 73,9% домохозяйств. 25,8% опрошенных заявили о необходимости их улучшить, из них большинство семей (42,1%) нуждаются в увеличении площади или переезде в более удобный дом или район или ремонте или перепланировке имеющегося жилья (36%).
По данным Росстата, около 23,9% российских домохозяйств проживают в индивидуальном (одноквартирном) доме, 4,1% — в части индивидуального дома. Доля городских семей, проживающих в частных домах, составила 12,5%. У 61% городских домохозяйств, проживающих в частных домах, это жилье было построено еще в 1957—1995 годах. Доля горожан, проживающих в индивидуальных домах, у которых жилье построено после 2012 года (категория включает и новые дома), выросла с 2,8 до 3,9%.