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14:51 (мск), источник: ТАСС

Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку до конца 2022 года

Страны ОПЕК+ намерены повышать добычу нефти на 0,4 млн б/с «до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с», что планируют сделать до сентября 2022 года.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года, следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК по итогам встречи.

Данные из него полностью подтверждают информацию источников ТАСС, которые еще до завершения встречи сообщили о том, что министры полностью поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца этого года, а также продлили действие соглашение после апреля 2022 года, когда оно истекает.

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При этом с мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по объемам производства нефти. Так, для России и Саудовской Аравии он будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ — с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака — с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта — с 2,8 до 2,96 млн б/ с.

В финальном коммюнике сказано, что страны ОПЕК+ намерены повышать добычу нефти на 0,4 млн б/с «до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с», что планируется сделать до сентября 2022 года. При этом в декабре 2021 года этот план может быть пересмотрен. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года.

Уровень отсечки — это параметр, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Например, раньше у Ирака был базовый уровень добычи 4,653 млн б/с, теперь он составит 4,803 млн б/с. У Кувейта было 2,809 млн б/с, теперь — 2,959 млн б/ с. Таким образом эти страны теперь смогут добывать большие объемы нефти в рамках соглашения.

Источник ТАСС в ОПЕК уточнил, что новый уровень отсечки будет действовать с мая 2022 года. Об этом же говорили и источники агентства Bloomberg.

По данным источников ТАСС, основные вопросы между союзниками улажены после двух недель неформальных переговоров, что и позволяет провести формальную встречу в сжатые сроки. Собеседники ТАСС уточняли, что улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Суть спора

В начале июля министры ОПЕК+ не могли договориться по этим двум вопросам в течение пяти дней. ОАЭ не устраивало, что соглашение о сокращении добычи нефти предлагается продлить после апреля 2022 года, когда оно истекает, на тех же условиях, на которых оно работает сейчас. В Минэнерго ОАЭ считали, что базовая отсечка, от которой считаются квоты по добыче, для них не актуальна и не учитывает реальные добычные мощности. Саудовская Аравия отвергала возможность править этот параметр в индивидуальном порядке.

Из-за разногласий по базовым уровням отсечки министры не смогли согласовать и более насущный вопрос — уровни добычи нефти с августа до конца этого года. Изначально все члены ОПЕК+ одобрили восстановление добычи нефти на 2 млн б/с плавными темпами до конца этого года, так как дефицит предложения на рынке усиливается. Но из-за разногласий по первому вопросу голосование по смягчению квот оказалось невозможным.

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