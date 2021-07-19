Сооснователь Ethereum решил покинуть криптоиндустрию. У него возникли опасения за личную безопасность

В планах Энтони Ди Иорио на будущее — полностью разорвать связи со всеми стартапами и проектами, связанными с блокчейном.
«Я не чувствую себя в безопасности в этом пространстве. Если бы я был сосредоточен на более серьезных проблемах, думаю, я был бы в большей безопасности», — пояснил он.
Ди Иорио заверил, что уже ведёт переговоры с несколькими потенциальными инвесторами для продажи Decentral, которую могут оценить в сотни миллионов долларов. Сооснователь Etherium хочет провести сделку исключительно за фиатные деньги либо долю в другой компании.
«Я хочу диверсифицировать свою деятельность, чтобы не быть криптовалютчиком, а быть человеком, решающим сложные проблемы. Я использую криптовалюту, когда это необходимо, но во многих случаях этого не происходит», — признался Ди Иорио.
Сейчас криптобизнесмен задействован в проекте Project Arrow, который занимается созданием автомобиля с нулевым уровнем выбросов.
Ди Иорио участвовал в создании Ethereum с 2013 года. Одноимённая блокчейн-платформа предназначена для так называемых децентрализованных финансовых приложений, позволяя пользователям оформлять ссуды и заимствования без участия традиционных посредников, в том числе банков.
В 2020 году Ethereum подорожала более чем в пять раз, что больше роста биткоина, стоимость которого за тот же период увеличилась в четыре раза. Рыночная стоимость этой криптовалюты составляет сейчас около $225 млрд.
В начале мая сооснователь блокчейн-платформы Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире по оценкам Forbes. Но уже к середине месяца он лишился этого статуса после обвала рынка цифровой валюты.