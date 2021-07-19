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10:23 (мск), источник: Секрет Фирмы

Сооснователь Ethereum решил покинуть криптоиндустрию. У него возникли опасения за личную безопасность

Сооснователь криптовалюты Ethereum Энтони Ди Иорио решил уйти из индустрии цифровых активов. Одной из причин такого решения стало его опасение за собственную безопасность, сообщил Bloomberg. С 2017 года Ди Иорио передвигается исключительно в сопровождении личной охраны. В ближайшие недели предприниматель планирует продать свою компанию Decentral по разработке софта для создания децентрализованных технологий.

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Источник: Nick Chong / Unsplash

В планах Энтони Ди Иорио на будущее — полностью разорвать связи со всеми стартапами и проектами, связанными с блокчейном.

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«Я не чувствую себя в безопасности в этом пространстве. Если бы я был сосредоточен на более серьезных проблемах, думаю, я был бы в большей безопасности», — пояснил он.

Ди Иорио заверил, что уже ведёт переговоры с несколькими потенциальными инвесторами для продажи Decentral, которую могут оценить в сотни миллионов долларов. Сооснователь Etherium хочет провести сделку исключительно за фиатные деньги либо долю в другой компании.

«Я хочу диверсифицировать свою деятельность, чтобы не быть криптовалютчиком, а быть человеком, решающим сложные проблемы. Я использую криптовалюту, когда это необходимо, но во многих случаях этого не происходит», — признался Ди Иорио.

Сейчас криптобизнесмен задействован в проекте Project Arrow, который занимается созданием автомобиля с нулевым уровнем выбросов.

График ETHUSD от TradingView
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Ди Иорио участвовал в создании Ethereum с 2013 года. Одноимённая блокчейн-платформа предназначена для так называемых децентрализованных финансовых приложений, позволяя пользователям оформлять ссуды и заимствования без участия традиционных посредников, в том числе банков.

В 2020 году Ethereum подорожала более чем в пять раз, что больше роста биткоина, стоимость которого за тот же период увеличилась в четыре раза. Рыночная стоимость этой криптовалюты составляет сейчас около $225 млрд.

В начале мая сооснователь блокчейн-платформы Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире по оценкам Forbes. Но уже к середине месяца он лишился этого статуса после обвала рынка цифровой валюты.

Биткоин от TradingView

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