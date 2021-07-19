02:21 (мск), источник: Известия
Понять и погасить: пострадавшим в ЧС предложили простить банковские долги
Есть ли шанс у разработанных в Думе законодательных гарантий реструктуризации кредитов.
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Россиянам, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, предложили простить финансовые долги. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен депутатами Госдумы от «Единой России». Речь в документе идет о внесении поправок в ряд законов, которые позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности граждан в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга. Так, сегодня в финансовой поддержке нуждаются сотни россиян, которые в результате наводнения лишились единственного жилья и находившегося в нем имущества.
В ЦБ обещали законопроект изучить, а в думских фракциях уже готовы его поддержать — парламентарии считают предложенные нормы социально значимыми. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что банки вряд ли пойдут на прощение долгов, но вполне могут их реструктуризировать.
По информации «Известий», подготовленный в Госдуме законопроект получил название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части реструктуризации кредитной задолженности
Согласно законопроекту, для изменения условий кредитования гражданин должен будет предоставить кредитору документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации, а также документы о включении в список пострадавших от ЧС природного или техногенного характера.
Также депутаты предлагают внести изменения в ч. 4.1−1 ст. 4 ФЗ «О кредитных историях» — в случае их принятия бюро кредитных историй и кредиторы не будут учитывать изменение условий кредитования по заявлению заемщика, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю.
— На сегодня многие жители Краснодарского края и Крыма в результате наводнения потеряли единственное жилье и находящееся в нем имущество: бытовую технику, мебель, личные вещи и пр. У многих недвижимость была приобретена в ипотеку. Оплата кредитных обязательств для них на сегодня является непосильной ношей, — пояснила «Известиям» автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
По ее словам, практика пересмотра обязательств и прощения долгов использовалась банками при рассмотрении обращений людей, попавших в различные ЧС. В июле ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Однако обращения регулятора носят рекомендательный характер.
— Сегодня реструктуризация — лотерея, поскольку полностью зависит от воли банка. ЧС — объективное обстоятельство, как и потеря работы, и люди должны быть защищены в этой ситуации законодательно. Для
По ее словам, новые нормы уже направлены на отзыв в ЦБ и правительство.
— В Банк России такой проект закона пока не поступал. В случае поступления внимательно рассмотрим и выскажем позицию, — заявили «Известиям» в
В Сбербанке сообщили, что специальные программы реструктуризации рассчитаны и на эту категорию клиентов.
— Заявку можно подать, указав соответствующую причину о чрезвычайной ситуации и приложив подтверждающие документы, перечень которых размещен на официальном сайте банка, — пояснили «Известиям» в
Согласно данным пояснительной записки к законопроекту, сегодня в финансовой поддержке нуждаются порядка 300 россиян, многие из которых в результате наводнения лишились единственного жилья и находящегося в нем имущества.
В большинстве фракций Госдумы «Известиям» уже заявили о готовности поддержать законопроект.
— Он продиктован жизнью, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. — Откуда у людей, пострадавших при ЧС, могут быть деньги, чтобы платить по банковским процентам?
По его мнению, новые нормы нужно принять как можно быстрее.
— Конечно, граждане, которые пострадали от ЧС (пожаров, наводнений или иных событий), потеряли всё имущество и должны гасить кредит в банке, оказываются в финансовой кабале. Пени растут, а если начинают беспредельничать коллекторы, то люди оказываются в безвыходной ситуации, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
По его мнению, безусловно, если требуется такая мера, как списание долга, его можно гасить средствами государства, так как банки вряд ли захотят нести убытки и просто прощать эти деньги. При этом, если такая мера будет принята на законодательном уровне, необходимо будет исключить случаи злоупотребления, чтобы человек, например, не набрал кредитов и не создал обстоятельств для списания долгов, отметил
Поддержать инициативу готовы и в КПРФ.
— Безусловно, это уже не первые наводнения, когда граждане теряют свое имущество не по своей вине. Государство обязано оказать им помощь и имеет возможность заплатить по их долгам. Эту инициативу просто необходимо поддержать, — заявил фракции первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.
А вот доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, напротив, отнесся к идее прощения долгов критически.
— Тогда нужно принимать законопроект и о прощении вкладов. Ведь иначе это будет просто полный крах банковской системы. Банки никогда не пойдут на списание долгов, это просто несерьезно. Правильный путь, при котором не надо ничего изобретать, — обязательное страхование имущества. Во всех развитых странах есть такая страховка, — пояснил «Известиям» эксперт.
Глава политической экспертной группы Константин Калачёв полагает, что законопроект заслуживает поддержки, но при этом согласен, что граждан нужно приучать страховать свое имущество. По его мнению, помощь людям в таких ситуациях нужна, но при этом важно в то же время не создавать иждивенческие настроения.