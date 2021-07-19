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03:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Хлебопеки жалуются на поставщиков

Господдержка хлебопеков в виде субсидий не помогла производителям удержать цены на свою продукцию, как задумывали власти. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7−12% с августа из-за роста стоимости сырья. Так, маргарин подорожал на 38%, а упаковочный материал — на 40%. Расценки для хлебопеков повысили также производители подсолнечного масла и сахара, компенсируя выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен. В Минсельхозе, впрочем, предпосылок для роста цен не видят и говорят, наоборот, об удешевлении сырья.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что производители хлеба предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7−12%, «Ъ» сообщили в сети «Верный». Там добавили, что поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.

В других сетях, включая X5 Group, «Магнит» и «Дикси», на запрос «Ъ» не ответили. Несколько производителей хлеба неофициально подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены на свою продукцию.

Как поясняет президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 руб. год к году.

Так, по его словам, маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%. В некоторых случаях упаковка подрожала на рекордные 40%, добавляет гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов.

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Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев подтверждает рост себестоимости производства хлебобулочных изделий. На это также повлиял дефицит персонала в отрасли, производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам, уточняет Дмитрий Козлов.

В Минсельхозе, впрочем, утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне». Там уточняют, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%.

В министерстве не ожидают «существенного повышения цен в дальнейшем», так как сырье, по данным чиновников, напротив, дешевеет: например, стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно.

Кроме того, добавляют в Минсельхозе, для стабилизации цен на хлеб производители получают госсубсидии: на 16 июля освоено 47,6% средств, направленных на эти цели хлебопекарным предприятиям.

Для удержания роста цен на хлеб в конце 2020 года правительство утвердило правила предоставления субсидий компаниям отрасли из расчета 2 руб. за 1 кг хлеба.

Но размер господдержки не компенсирует полностью рост цен на сырье, к тому же власти ряда регионов неверно трактуют условия субсидий, подчеркивает Алексей Лялин. По его словам, в некоторых субъектах страны решили выдавать ее не единоразово, как это предписано правилами, а частями каждый месяц.

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В обмен на субсидии производители обязывались не повышать цены на продукцию. Но из-за низкого уровня господдержки она оказалась невыгодной для многих предприятий, поясняет Лялин.

«В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них», — подтверждает Рустам Айдиев. Он считает, что субсидии и обязательства их получателей не повышать цены на хлеб создают дисбаланс на рынке — «эффективным способом решения проблем был бы запуск программы адресной поддержки населения».

Негативно отразилось на себестоимости производства хлеба и госрегулирование цен на подсолнечное масло и сахар, используемые в хлебопечении, отмечает эксперт. В конце 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети подписали соглашение о фиксации розничных цен на сахар в пределах 45 руб. за 1 кг, подсолнечного масло — на уровне 110 руб. за 1 кг. В результате, поясняет Айдиев, производители сахара и масла решили компенсировать выпадающие доходы от розничных продаж за счет оптовых покупателей, включая производителей хлеба.

Алексей Полухин

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