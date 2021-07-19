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12:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Экономия стала привычкой. Граждане готовы меньше тратить на еду и одежду

Хотя у части россиян, несмотря на пандемию, улучшилось материальное положение, желание экономить не пропало. По данным NielsenIQ, более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса. Ритейлеры тоже заметили эту тенденцию: средний чек в магазинах продолжает снижаться.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021 года вырос с 89 до 90 пунктов, следует из нового исследования NielsenIQ. В то же время цифра ниже 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению, готовности тратить деньги и перспективам на рынке труда.

Общее настроение у граждан улучшилось: «отличными» и «хорошими» перспективы трудоустройства назвали 38% респондентов против 35% в первом квартале, а доля положительно оценивающих свое материальное положение увеличилась с 48% до 49%.

Однако покупать новые вещи в апреле—июне были готовы только 40% потребителей против 42% кварталом ранее.
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«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — отмечает директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова.

По данным NielsenIQ, 71% россиян продолжают экономить. В частности, 68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% — в покупке новой одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд, а 41% — переключаются на более доступные бренды. Тенденция к экономии в ряде сегментов усиливается. Наиболее заметно, на 4 процентных пункта, в апреле—июне выросли доли потребителей, экономящих на отпуске и покупке еды навынос или с доставкой.

По данным NielsenIQ, одна из основных причин для беспокойства россиян — рост цен на товары повседневного спроса, об этом говорят 33% респондентов.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отмечают, что продовольственная инфляция во втором квартале замедлилась до 7,3% в сравнении с 7,4% в первом квартале, но год к году рост цен оставался высоким и покупатели становятся более чувствительными к стоимости продуктов.

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Хотя потребители стали чаще посещать магазины, но при каждом визите покупают меньше по сравнению с 2020 годом, говорят в X5. Как следует из отчетности компании, во втором квартале 2021 года средний чек в «Пятерочке» сократился на 8,4%, до 394,1 руб., в «Перекрестке» — на 19,4%, до 591,4 руб. год к году. В «Auchan Россия» сообщили, что видят растущий интерес к собственным торговым маркам, а продажи кулинарии и готовых блюд в сети во втором квартале выросли почти на 10% относительно предыдущих трех месяцев.

В OR Group (ранее «Обувь России») подтверждают, что тенденция к экономии сохраняется и покупатели охотнее приобретают товары со скидками. Средний чек во втором квартале в сети показал небольшое снижение год к году, а поддерживать спрос помогает услуга рассрочки, на которую сейчас приходится более 50% всех покупок, говорят в компании.

Руководитель департамента анализа рынка акций «Атона» Виктор Дима говорит, что потребители становятся рациональнее, что в целом нормальное поведение в условиях, когда реальные доходы не растут. Инфляция также выступает сдерживающим фактором, отмечает эксперт.

Существенного восстановления потребительского оптимизма в ближайшее время Дима не ждет. Марина Волкова поясняет, что даже при улучшении материального положения потребители могут по инерции сокращать расходы. Как следует из данных NielsenIQ, на развлечениях вне дома в таком случае намерены экономить 34% опрошенных, на кафе и ресторанах — 29%, на новой одежде — 27%, на покупке еды и доставке — 26%.

Анатолий Костырев

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