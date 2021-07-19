Школьная канцелярия подорожает на 10−30% из-за роста цен на полимеры и целлюлозу

Рост оптовых цен подтвердили представители крупных производителей «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, сетей магазинов «Детский мир» и «Леонардо». Больше всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и тому подобная продукция, сказал топ-менеджер одной из компаний.
Удорожание канцелярских товаров в рознице составит 10−30% в среднем, отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. С ее оценкой согласились гендиректор «Проф-пресс» Святослав Шалай, директор по продажам «Луча» Максим Комин и гендиректор Informat Василий Фатеев.
По словам Комина, увеличение закупочной стоимости связано с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. Оба вида продукции выросли в цене из-за дефицита как на российском, так и на мировом рынках.
Консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев отметил, что с начала год полиэтилен в Европе подорожал более чем в 1,5 раза до $2000 за тонну, а российская динамика цен повторяет зарубежную.
Подорожание, сказал Фатеев, связано с тем, что пандемия подстегнула спрос на изделия из этого сырья. Так, полимеры используются при производстве медицинских масок и в выпуске пластиковой посуды и упаковки, которые стали более востребованными из-за роста доставки товаров и готовой еды, сказал собеседники газеты.
Высокие цены на полимерную продукцию вызваны удорожанием логистики, сбоями поставок на фоне эпидемии коронавируса и форс-мажорными остановками заводов в США, добавил Лебедской-Тамбиев.
Представитель «Сибур холдинга», крупнейшей нефтехимической компании России, подтвердил удорожание полимерной продукции на мировом рынке более чем на 50% в начале 2021 года. Но, по его словам, в России оно было более сдержанным, а в последние два месяца цены стабилизировались.
Аналогичная ситуация сложилась с целлюлозой: спрос на бумагу и картон увеличился из-за роста популярности доставки товаров, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Из-за пандемии выросло потребление салфеток, туалетной бумаги и других подобных изделий, добавил он.
На мировом рынке на стоимость целлюлозы влияет еще и рост спроса со стороны Китая: эта страна ввела программу по замене пластиковой упаковки на бумажную, а также с начала 2021 года запретила импорт макулатуры, сказал топ-менеджер компании по производству канцтоваров. Целлюлоза для поставок в Китай, который является крупнейшим мировым импортером, выросла в цене с $500 за т до $800 за т, уточнил генеральный директор аналитической компании Lesprom Network Алексей Богатырев.
В августе перед школьным сезоном ретейлеры обычно делают масштабные закупки у поставщиков, сказал директор по развитию компании «Леонардо» Борис Кац. Удорожание, которое уже несколько месяцев идет в оптовом звене, компании будут вынуждены заложить в цену товаров на полке, отметил он.
«Детский мир» сделал запасы еще по старым ценам, поэтому роста в его магазинах пока не произойдет, заверил представитель ретейлера. Ранее Руспродсоюз (объединяет крупных производителей продуктов питания) обращался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста цены на упаковку из пластика, а удорожание бумаги и картона обсуждал с Минпромторгом, напомнил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. Ответы ведомств сводились к тому, что рост обоснован: он обусловлен увеличением себестоимости и мировыми ценами, рассказал Востриков.
Во время загрузки произошла ошибка.