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09:58 (мск), источник: Фонтанка

Цены на нефть снизились на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $72,93 за баррель.

Brent от TradingView

Цены на нефть снижаются в ходе торгов на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу. В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в странах мира.

Как сообщает 19 июля «Интерфакс», стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск составила $72,93 за баррель, что на $0,66 (0,90%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 16 июля, эти контракты подорожали на $0,12 (0,2%) — до $73,59 за баррель.

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Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,24 за баррель, что на $0,57 (0,79%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,2%) — до $71,81 за баррель.

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года.

Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россия получит 400 миллиардов рублей от нового соглашения ОПЕК+ по добыче нефти.

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