10:12 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ведомости»: цены на канцтовары перед школьным сезоном поднимутся на 10−30%
Магазины по продаже канцелярских товаров намерены в августе поднять цены на ассортимент
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По информации издания, сильнее всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами. По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, канцтовары в рознице подорожают на 10−30%. Такого же мнения придерживаются гендиректор «Проф-пресс» Святослав Шалай, директор по продажам «Луча» Максим Комин и гендиректор Informat Василий Фатеев.
Комин связал рост цен с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. По мнению Василия Фатеева, на это повлияла пандемия коронавируса. Выросло производство медицинских масок, которые изготавливаются из этого сырья, а также пластикой посуды и упаковки — эти товары стали более востребованными на фоне развития доставки, в том числе готовой еды.
Со своей стороны, консультант Vygon Consulting Артем