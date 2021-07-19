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10:12 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: цены на канцтовары перед школьным сезоном поднимутся на 10−30%

Магазины по продаже канцелярских товаров намерены в августе поднять цены на ассортимент из-за роста стоимости продукции у производителей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких поставщиков и ритейлеров. Представители крупных производителей «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat и сетей магазинов «Детский мир» и «Леонардо» также подтвердили рост оптовых цен на канцтовары.

Источник: РИА "Новости"
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По информации издания, сильнее всего в закупке у производителей подорожали тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами. По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, канцтовары в рознице подорожают на 10−30%. Такого же мнения придерживаются гендиректор «Проф-пресс» Святослав Шалай, директор по продажам «Луча» Максим Комин и гендиректор Informat Василий Фатеев.

Комин связал рост цен с удорожанием основного сырья — полимерных материалов и целлюлозы. По мнению Василия Фатеева, на это повлияла пандемия коронавируса. Выросло производство медицинских масок, которые изготавливаются из этого сырья, а также пластикой посуды и упаковки — эти товары стали более востребованными на фоне развития доставки, в том числе готовой еды.

Со своей стороны, консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев связал рост цен на полимерную продукцию с удорожанием логистики, сбоями поставок на фоне пандемии и форс-мажорными остановками заводов в США.

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