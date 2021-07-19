Мишустин поручил запустить продажу льготных авиабилетов семьям в августе

11:40 (мск), источник: Ведомости
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«Сейчас сезон отпусков. Прошу Министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», — сказал Мишустин.
Разницу в стоимости между обычными и льготными билетами возместит государство. На это из бюджета выделят 1,35 млрд руб. Правила предоставления таких субсидий авиакомпаниям правительство уже утвердило, отметил премьер.
«Нужно выбрать одно из субсидируемых направлений и сделать единое бронирование для семей с детьми», — сказал он.
Предполагается, что нововведение поможет семьям «со скромным достатком» добраться до места назначения, чтобы посмотреть Россию и навестить родственников из других городов. Льготой смогут воспользоваться десятки тысяч семей, сказал Мишустин.
Ранее, 11 июня, глава кабмина подписал постановление о субсидировании льготных тарифов для семейных путешествий на поездах дальнего следования. На эти цели в текущем году в бюджете предусмотрено свыше 1,3 млрд руб. Обе меры направлены на поддержку и развитие внутреннего туризма в России.