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12:08 (мск), источник: Life.ru

«Маск просто бы посмеялся над нами»: Российские космонавты могут остаться без скафандров

Гарантийные сроки снаряжения, которое позволяет выходить с МКС в открытый космос, вот-вот истекут, а новый контракт до сих пор не подписан.

Источник: "Роскосмос" / Экспедиция МКС-54

Российские космонавты на Международной космической станции могут потерять возможность выхода в открытый космос из-за завершения гарантийного срока у скафандров «Орлан-МКС». Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

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«Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключён. На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», — приводит слова Позднякова РИА «Новости».

Нынешняя система не позволяет оперативно выпускать новые скафандры, так как это требует огромных сумм и больших сроков производства, отметил Поздняков. По его словам, «всё вязнет в бюрократическом болоте».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС. Он подчеркнул, что США и РФ могут работать вместе, однако для этого необходимо снять санкции. В противном случае Москва будет разворачивать свои национальные системы.

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