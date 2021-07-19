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16:15 (мск),

IT-компании получат гранты на 3,8 млрд

Условия получения грантов стали значительно проще.

Источник: Reuters

Отечественный IT-рынок стабильно растет уже третий год подряд, несмотря на то, что весной и летом прошлого года ему предсказывали катастрофическое, до 30%, падение из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения спроса. На сегодняшний день гранты остаются одним из самых востребованных инструментов для российских предпринимателей, а система «раздачи» грантов включает довольно большое количество институтов. Так, стартовали грантовые конкурсы для IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, проводимых Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ).

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Отмечается, что IT-компании могут претендовать на гранты от 20 млн до 300 млн рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов. Для компаний, внедряющих российские IT-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 млн до 300 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы и спин-оффы. Сообщается, что требования к пакету документов оптимизированы, а возможные сроки реализации проекта увеличены с 12 до 18 месяцев.

Процедуру подачи заявок сделали более простой и прозрачной. Для этого организована «Школа грантополучателей» с поясняющими вебинарами.

Эксперты фонда помогут компаниям определить, подходит ли им эта мера поддержки, расскажут, как быстро и корректно подготовить комплект документов и ответят на другие актуальные вопросы.
Александр Павлов
генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий

Программы грантовой поддержки осуществляются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — оператор государственных мер поддержки Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ.

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